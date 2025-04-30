Замена пломбы обошлась пенсионерке из Бурятии в 500 тысяч

Самый крупный материальный ущерб за минувшие сутки в Улан-Удэ понесла 63-летняя пенсионерка. Мошенники обманули ее по известной схеме о замене пломбы электросчетчика, а чуть позже женщина перечислила 500 тысяч рублей на несуществующие «безопасные счета».

- Для постановки в электронную очередь аферисты попросили ее продиктовать код из смс, который открыл аферистам доступ к ее госуслугам. После с потерпевшей связался псевдо-сотрудник портала и уведомил о том, что ее личный кабинет взломан, а мошенники рассылают от её имени заявки на кредиты. Далее мошенническую схему поддержал лже-представитель «Росфинмониторинга», который убедил пожилую пенсионерку в необходимости перевода всех сбережений на «безопасные счета». Заполняя по указке аферистов «страховой лист», женщина сообщила, что у нее есть личные сбережения в банке на сумму 500 тысяч рублей. По указке злоумышленников она перевела все средства на указанные ими счета, думая, что сохраняет деньги на «безопасном счете», - рассказали в полиции республики.

Утром следующего дня мошенники вновь позвонили потерпевшей и сказали, что подключили ей самозапрет на кредиты, но он сработал во всех банках, кроме одного и ей необходимо исчерпать там кредитный лимит, а затем перевести кредитные средства на «безопасные счета». Только тогда пенсионерка осознала, что на протяжении суток общалась с мошенниками и обратилась в полицию.

За минувшие сутки жители Бурятии потеряли 987 тысяч рублей. Жертвами аферистов чаще всего становились женщины, среди них 8 человек пенсионного возраста.

- Отметим, что большая часть потерпевших, которые обратились в минувшие сутки в органы внутренних дел с заявлениями о взломах портала госуслуг, были обмануты по схеме с заменой электросчетчиков и иного оборудования, добавили в МВД Бурятии.

Фото: loon.site