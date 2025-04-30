У реки в Бурятии засекли таинственного зверя во время охоты

Госинспектор Виктор Степанов заснял на камеру увлекательный процесс охоты таинственного зверька в устье реки Фролиха. В группе «Заповедного Подлеморья» предлагают угадать кто это и дали несколько подсказок. - Главный герой – представитель вида, занесённого в Красную книгу Республики Бурятия и увидеть его повезёт не каждому. Значительную часть жизни зверь проводит в воде, у него есть плавательные перепонки. Длинные чувствительные вибриссы позволяют ему улавливать перемещение добычи в темноте или мутной воде. Питается он мелкой рыбой, иногда водоплавающими птицами, грызунами, лягушками. Уже угадали, кто это, - спрашивают в группе «Заповедного Подлеморья».

Фото: скриншот видео «Заповедное Подлеморье»