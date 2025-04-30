В 2025 году 18% россиян перестали ходить в рестораны из-за дороговизны блюд

Граждане РФ стремятся оптимизировать расходы и сохранить привычный уровень жизни без ненужных трат. Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл опрос среди трёх тысяч человек, результаты которого показывают чёткую тенденцию к снижению потребительской активности, сообщает издание «Газета.Ru».Так, согласно исследованию, каждый пятый опрошенный (20%) больше не ходит в салоны красоты, предпочитая ухаживать за собой самостоятельно. Около 18% респондентов реже посещают рестораны и кафе, отдавая предпочтение домашней кухне и готовя сами. Ещё 16% отказались от заграничных поездок, 14% — занимаются спортом без тренера, а 12% — перестали пользоваться такси.