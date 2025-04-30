Общество 30.04.2025 в 10:40

На обиженных воду возят

Нужно уметь прощать и отпускать свои обиды…
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Текст: Номер один
На обиженных воду возят

Каждый имеет право на второй шанс… Искренние извинения – путь к прощению… Представьте, если бы такие доводы принимал суд от адвокатов, которые защищают уголовников! Вот была бы потеха. 

Иногда дети не понимают, что сделать что-то плохое, а потом просто извиниться – не самая лучшая схема, и в жизни она не работает. Поэтому нужно им объяснять такие простые вещи. Но бывают взрослые, которые думают так же. Один из них – герой недавней криминальной хроники.

В одном из районов Бурятии вполне обеспеченная семья отправилась отдыхать за границу. Присматривать за домом оставили друга семьи.

Будучи человеком искренним, но нуждающимся, «друг» свистнул у семейной пары 188 тыс. рублей. А вместо пачки купюр он оставил трогательную в своей наивности и непосредственности записку: «Простите меня за такой проступок».

Бывшие друзья будущего уголовника на такой маневр не повелись и, вместо того, чтобы обняться и посмеяться над всей этой ситуацией вместе с воришкой, отправились в полицию. Смеем предположить, что его главный аргумент в суде будет такой: «Я больше не буду!»

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