Общество 30.04.2025 в 10:36

В Бурятии сделают хорошую дорогу к лику богини Янжимы и 33-х метровому изображению Будды Шакьямуни

Протяженность всех участков составляет почти 50 километров
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии сделают хорошую дорогу к лику богини Янжимы и 33-х метровому изображению Будды Шакьямуни

В Бурятии сделают хорошую дорогу к лику богини Янжимы и 33-х метровому изображению Будды Шакьямуни. Протяженность всех участков составляет почти 50 километров. Все дорожные работы будут выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Речь идет о региональной дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. В этом году в нормативное состояние приводят участки 315-325 км и 360-369 км автодороги. По этой дороге можно доехать до села Ярикта в Баргузинском районе, возле которого находится сакральная достопримечательность Лик Богини Янжимы и Баргузинский дацан. Ежегодно туда направляется большое количество паломников.

- В прошлом году ввели в эксплуатацию соседний участок – с 347 по 360 км. Он соединил три села Улюн, Улюкчикан и Ярикта. Сама же дорога Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян идет вдоль юго-восточного побережья озера Байкал и представляет собой маршрут с неповторимыми горными ландшафтами и красочными пейзажами, - отметили в минтрансе Бурятии.

Также будет отремонтирован дорожный участок региональной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита, ведущий к 33-метровому изображению Будды Шакьямуни. В этом году продолжится ремонт на участке 16-26 и начнется на 58-78 км в Заиграевском районе.

33-метровое изображение Будды Шакьямуни находится вблизи села Баян Гол на горе Баян-Хонгор в Хоринском районе. Оно было освящено в 2016 году. С тех пор множество паломников поднимаются на вершину этой горы, где оборудованы смотровые площадки и установлены скамейки. Сама же гора Баян-Хонгор с древности считается сакральным местом у местного населения.

Ранее также был отремонтирована дорога к селу Посольское протяженностью 3 км. Он ведет к православной святыне и объекту культурного наследия России Посольскому Спасо-Преображенскому монастырю.

 

Фото: минтранс Бурятии

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минтранс бурятии дороги баргузинский район

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