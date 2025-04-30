В Улан-Удэ пройдёт необычная вечеринка с домашними растениями

В майские выходные в центре Улан-Удэ пройдёт зелёная вечеринка, на которой горожане смогут обменяться своими растениями, рассадой или саженцами с другими любителями «зеленушки». Организацией мероприятия занялись в «Мастерской Старого города».

– Своп – это стильный и экологичный способ обновить свою коллекцию растений. Приносите то, чем готовы поделиться и забирайте что-то новое взамен. А если просто хотите поддержать проект – приносите растения в дар мастерской, – говорят организаторы.

Помимо обмена растений в этот день будет проходить однодневная выставка «Цветы» фотографа Алисы Баклашовой, ярмарка локальных мастеров, мастер-классы по цветочному коллажу, созданию ботанических подвесок и брелоков из эпоксидной смолы и плетения кашпо в технике макраме. Ландшафтный дизайнер Марина Дымчикова проведёт лекцию и ответит на вопросы по озеленению.

Встреча цветоводов-любителей пройдёт 4 мая с 11:00 до 16:00 в Мастерской Старого города (Дом Союза художников, Куйбышева, 20, 2 этаж). Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site