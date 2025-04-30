В Улан-Удэ появилась новая техника для удаления старой древесины

Между дорогой и трамвайными линиями по пр. 50-летия Октября удалили первые пни, благодаря новой технике для измельчения древесины. Эта технология позволяет быстро и аккуратно устранять пни даже в ограниченном пространстве города, сохраняя окружающий ландшафт.

– Техника отлично справляется с задачей. За считанные минуты пень исчезает, не повреждая землю и газон. Мы можем уверенно обновлять зелёные зоны нашего города, – рассказала Светлана Григорьева, директор МБУ «Городское лесничество».

Процесс прост и эффективен: дорога временно перекрывается, трактор с фрезером приближается к пню и буквально за минуты превращает его в щепки. Газоны и асфальт сохраняются целыми. Остатки сразу же собирают, освобождая место для новых растений.

- Деревья, посаженные полвека назад в Улан-Удэ, как и в любом городе страны, стареют и становятся опасными. Их удаляют ради безопасности горожан и инфраструктуры, чтобы не повреждали линии электропередач и не создавали опасность для водителей, - отметили в администрации города.

Раньше оставалось много пней, которые портили вид улиц и мешали новым посадкам. Теперь специальная машина оперативно устраняет такие проблемы.

Фото: администрация Улан-Удэ