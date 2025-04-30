Житель Бурятии вооружился при заготовке дров

В Закаменском районе Бурятии 48-летний сельский житель нашел ружье при заготовке дров. Он отнес его в Росгвардию и в качестве вознаграждения получил 10 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что обнаружил оружие в дровянике на заброшенной фермерской стоянке, расположенной в нескольких километрах от улуса Бортой.

- Заявитель нашёл охотничий малокалиберный карабин модели «ТОЗ-16», изготовленный промышленным способом и в технически исправном состоянии. Его поблагодарили за гражданскую сознательность и после проведения проверок ему выплатят вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, – отметил сотрудник лицензионно-разрешительного подразделения капитан полиции Михаил Степчук-Литвинчук.

С начала текущего года жители Бурятии сдали на возмездной основе 24 единицы незарегистрированного оружия. В соответствии с действующим законодательством граждане в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов освобождаются от уголовной и административной ответственности, добавили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия Бурятии