Завтра в Улан-Удэ стартует ярмарка для садоводов и огородников

1 и 2 мая в Улан-Удэ состоится традиционная весенняя ярмарка «Наш сад огород» (возрастное ограничение 0+). Она пройдет на четырёх площадках: ТРЦ «МЕД» (110 квартал, 11), ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108), ТП «Новый Стимул» (ул. Иволгинская, 13а), ТЦ «Каскад» (ул. Трубачеева, 156).

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции для садоводов и огородников: рассада овощей и цветов, семенной и продовольственный картофель, свежие овощи, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, удобрения и сопутствующие товары.

Дополнительно будет организована продажа сельскохозяйственных животных (кур, цыплят, кроликов) и консервированной продукции.

Также в рамках ярмарки на площадке ТРЦ «МЕД» 01 мая с 11:00 будут проводиться бесплатные мастер-классы для садоводов: «Использование феромонных ловушек - биологический метод защиты сада», «Посадка и уход за садовыми культурами».

Для участия в качестве продавца на ярмарке необходимо заполнить регистрационную форму.

Возрастное ограничение 0+

Фото: loon.site