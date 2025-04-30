Общество 30.04.2025 в 12:38

Завтра в Улан-Удэ стартует ярмарка для садоводов и огородников

Мероприятие пройдет 1 и 2 мая на четырех площадках города
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Завтра в Улан-Удэ стартует ярмарка для садоводов и огородников

1 и 2 мая в Улан-Удэ состоится традиционная весенняя ярмарка «Наш сад огород» (возрастное ограничение 0+). Она пройдет на четырёх площадках: ТРЦ «МЕД» (110 квартал, 11), ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108), ТП «Новый Стимул» (ул. Иволгинская, 13а), ТЦ «Каскад» (ул. Трубачеева, 156).

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции для садоводов и огородников: рассада овощей и цветов, семенной и продовольственный картофель, свежие овощи, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, удобрения и сопутствующие товары.

Дополнительно будет организована продажа сельскохозяйственных животных (кур, цыплят, кроликов) и консервированной продукции.

Также в рамках ярмарки на площадке ТРЦ «МЕД» 01 мая с 11:00 будут проводиться бесплатные мастер-классы для садоводов: «Использование феромонных ловушек - биологический метод защиты сада», «Посадка и уход за садовыми культурами».

Для участия в качестве продавца на ярмарке необходимо заполнить регистрационную форму.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

Все новости

Жительнице Бурятии вернут украденные мошенниками 400 тысяч рублей
30.04.2025 в 13:22
Баир Бальжиров: «Он остался без родителей – при этом воспитывал четырех сестер»
30.04.2025 в 13:15
Куда можно сдать клеща в Бурятии в майские праздники?
30.04.2025 в 13:15
Трех исчезнувших пожарных ищут самолетами
30.04.2025 в 13:07
Детдомовец из Бурятии обвинил своего воспитателя в воровстве
30.04.2025 в 12:43
Завтра в Улан-Удэ стартует ярмарка для садоводов и огородников
30.04.2025 в 12:38
Бюджет Бурятии вырос
30.04.2025 в 12:23
Житель Бурятии вооружился при заготовке дров
30.04.2025 в 12:14
Кому мешает «БурГражданСтрой»?
30.04.2025 в 12:04
В Улан-Удэ появилась новая техника для удаления старой древесины
30.04.2025 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
Жительнице Бурятии вернут украденные мошенниками 400 тысяч рублей
Следствию удалось вычислить на чей счет «осели» деньги
30.04.2025 в 13:22
Баир Бальжиров: «Он остался без родителей – при этом воспитывал четырех сестер»
В Улан-Удэ депутат горсовета рассказал о том, в честь кого была названа ул. Чертенкова
30.04.2025 в 13:15
Куда можно сдать клеща в Бурятии в майские праздники?
Их принимают в Центре гигиены и эпидемиологии и в Республиканской инфекционной больнице

30.04.2025 в 13:15
Трех исчезнувших пожарных ищут самолетами
Они пропали 28 апреля
30.04.2025 в 13:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru