Жителям Бурятии придется общаться с роботами

В Бурятии началось внедрение голосовых помощников в поликлиниках Улан-Удэ, что стало еще одним шагом вперед в цифровизации здравоохранения и улучшении качества обслуживания населения. Однако на первых порах возникают риски того, что жители не оценят передовые технологии. Ведь беседа пациента с роботом вместо регистратора или врача кажется населению в диковинку и нередко вызывает раздражение. О том, как идет этот процесс, в материале «Номер один».- Внедрение голосовых помощников в систему здравоохранения, включая поликлиники Улан-Удэ, станет важным шагом к улучшению качества обслуживания и оптимизации процессов записи на прием к врачам, - сообщили «Номер один» в пресс-службе министерства здравоохранения. Голосовые помощники могут значительно упростить взаимодействие жителей с медицинскими учреждениями.Голосовой робот уже запущен. Сейчас проводится работа по его отладке и настройке с целью повышения доли успешно обслуженных звонков. Автоматизация записи через голосовых помощников освободит сотрудников регистратур для решения более сложных задач.С одной стороны, эти инструменты призваны облегчить процесс записи, снизить нагрузку на регистратуру и сделать услуги более доступными. С другой — многие пациенты испытывают раздражение и неудобства при взаимодействии с такими системами.Почему же чат-боты раздражают пациентов?Каждый из нас уже имел опыт взаимодействия с голосовыми помощниками. Например, людям не нравится, когда при звонке мобильному оператору приходится выслушивать пустую и ненужную информацию и когда бот выдает не то, что нужно клиенту. Приходится перезванивать несколько раз, чтобы дозвониться до живого оператора.Исследования взаимодействия человека с роботом выявили, что людей раздражает, прежде всего, ограниченность сценариев общения.Ведь голосовые помощники часто работают по заранее запрограммированным сценариям и не способны гибко реагировать на нестандартные запросы. Пациенты, особенно пожилые или с ограниченными техническими навыками, сталкиваются с трудностями при формировании запроса или выборе нужной опции.Кроме того, жители Бурятии все же привыкли к человеческому контакту. И психологически чувствуют себя более уверенно, когда могут задать уточняющие вопросы живому регистратору. Голосовые помощники-боты не всегда могут понять нюансы запроса или эмоциональное состояние пациента, что вызывает чувство отчуждения.Ошибки в распознавании голоса звонившего, зависания или неправильная обработка данных приводят к повторным попыткам записи, потере времени и росту раздражения.В Бурятии системы только внедряются. В других регионах они уже работают, и там накопили опыт ошибок и их исправлений.Как рассказал «Номер один» директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекс» Александр Крайнов, подобные проблемы характерны для всех регионов, но важно при этом не останавливаться и совершенствовать системы ИИ.По его словам, в Санкт-Петербурге при записи к врачу люди попадали на робота, не хотели с ним разговаривать и делали массу звонков, чтобы поговорить в итоге с человеком.- Разработчики нашли выход и сделали такой голос, который не отличить от настоящего человека, со всеми свойственными паузами обычной человеческой речи. Голосовое взаимодействие стало ближе к привычному человеческому общению, что снизило стресс и сделало процесс записи более комфортным. В результате число успешных записей в регистратурах многократно выросло. Для чего это нужно? Обычно система регистратур справляется со звонками, но порой возникает большой наплыв пациентов, и она может не справиться. Голосовых помощников можно легко масштабировать, в отличие от людей. И в итоге система, где робот неотличим от человека, реально увеличивает число успешных записей и сокращает смертность.То же самое касается и постановки врачебных диагнозов системами ИИ. Их необходимо повсеместно внедрять в здравоохранении на всех уровнях.Я скажу такую вещь: у каждого из нас кто-то умрет в результате неверного или не вовремя поставленного диагноза болезни, - сообщил он.Как отметил топ-менеджер «Яндекса», «полностью проблему ИИ не снимет, поскольку и у него будут ошибки, но я абсолютно уверен, что ошибок станет меньше. И важно посмотреть - в целом внедряя системы искусственного интеллекта в медицину - мы приумножаем человеческое счастье в связи с большим количеством выздоровлений или нет? Если да, то никаких сомнений во внедрении ИИ в медицину быть не должно», - убежден Александр Крайнов.Эксперты отмечают, что голосовые помощники станут важным шагом в цифровизации здравоохранения и повысят их качество.И хотя их ограниченная функциональность и неудобство часто вызывают раздражение у пациентов, но ситуация все же меняется.Голосовые помощники представляют собой более человечный и доступный способ взаимодействия с медицинскими учреждениями, повышая удовлетворенность больных и эффективность работы поликлиник. Внедрение таких технологий — перспективное направление для улучшения качества медицинского сервиса в будущем.