Общество 01.05.2025 в 07:00
Жителям Бурятии придется общаться с роботами
Однако не все к этому готовы
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии началось внедрение голосовых помощников в поликлиниках Улан-Удэ, что стало еще одним шагом вперед в цифровизации здравоохранения и улучшении качества обслуживания населения. Однако на первых порах возникают риски того, что жители не оценят передовые технологии. Ведь беседа пациента с роботом вместо регистратора или врача кажется населению в диковинку и нередко вызывает раздражение. О том, как идет этот процесс, в материале «Номер один».
ИИ слушает!
- Внедрение голосовых помощников в систему здравоохранения, включая поликлиники Улан-Удэ, станет важным шагом к улучшению качества обслуживания и оптимизации процессов записи на прием к врачам, - сообщили «Номер один» в пресс-службе министерства здравоохранения. Голосовые помощники могут значительно упростить взаимодействие жителей с медицинскими учреждениями.
Голосовой робот уже запущен. Сейчас проводится работа по его отладке и настройке с целью повышения доли успешно обслуженных звонков. Автоматизация записи через голосовых помощников освободит сотрудников регистратур для решения более сложных задач.
С одной стороны, эти инструменты призваны облегчить процесс записи, снизить нагрузку на регистратуру и сделать услуги более доступными. С другой — многие пациенты испытывают раздражение и неудобства при взаимодействии с такими системами.
Почему же чат-боты раздражают пациентов?
Каждый из нас уже имел опыт взаимодействия с голосовыми помощниками. Например, людям не нравится, когда при звонке мобильному оператору приходится выслушивать пустую и ненужную информацию и когда бот выдает не то, что нужно клиенту. Приходится перезванивать несколько раз, чтобы дозвониться до живого оператора.
Исследования взаимодействия человека с роботом выявили, что людей раздражает, прежде всего, ограниченность сценариев общения.
Ведь голосовые помощники часто работают по заранее запрограммированным сценариям и не способны гибко реагировать на нестандартные запросы. Пациенты, особенно пожилые или с ограниченными техническими навыками, сталкиваются с трудностями при формировании запроса или выборе нужной опции.
Кроме того, жители Бурятии все же привыкли к человеческому контакту. И психологически чувствуют себя более уверенно, когда могут задать уточняющие вопросы живому регистратору. Голосовые помощники-боты не всегда могут понять нюансы запроса или эмоциональное состояние пациента, что вызывает чувство отчуждения.
Ошибки в распознавании голоса звонившего, зависания или неправильная обработка данных приводят к повторным попыткам записи, потере времени и росту раздражения.
В Бурятии системы только внедряются. В других регионах они уже работают, и там накопили опыт ошибок и их исправлений.
Не отличить от человека
Как рассказал «Номер один» директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекс» Александр Крайнов, подобные проблемы характерны для всех регионов, но важно при этом не останавливаться и совершенствовать системы ИИ.
По его словам, в Санкт-Петербурге при записи к врачу люди попадали на робота, не хотели с ним разговаривать и делали массу звонков, чтобы поговорить в итоге с человеком.
- Разработчики нашли выход и сделали такой голос, который не отличить от настоящего человека, со всеми свойственными паузами обычной человеческой речи. Голосовое взаимодействие стало ближе к привычному человеческому общению, что снизило стресс и сделало процесс записи более комфортным. В результате число успешных записей в регистратурах многократно выросло. Для чего это нужно? Обычно система регистратур справляется со звонками, но порой возникает большой наплыв пациентов, и она может не справиться. Голосовых помощников можно легко масштабировать, в отличие от людей. И в итоге система, где робот неотличим от человека, реально увеличивает число успешных записей и сокращает смертность.
То же самое касается и постановки врачебных диагнозов системами ИИ. Их необходимо повсеместно внедрять в здравоохранении на всех уровнях.
Я скажу такую вещь: у каждого из нас кто-то умрет в результате неверного или не вовремя поставленного диагноза болезни, - сообщил он.
Убрать ошибочные диагнозы
Как отметил топ-менеджер «Яндекса», «полностью проблему ИИ не снимет, поскольку и у него будут ошибки, но я абсолютно уверен, что ошибок станет меньше. И важно посмотреть - в целом внедряя системы искусственного интеллекта в медицину - мы приумножаем человеческое счастье в связи с большим количеством выздоровлений или нет? Если да, то никаких сомнений во внедрении ИИ в медицину быть не должно», - убежден Александр Крайнов.
Эксперты отмечают, что голосовые помощники станут важным шагом в цифровизации здравоохранения и повысят их качество.
И хотя их ограниченная функциональность и неудобство часто вызывают раздражение у пациентов, но ситуация все же меняется.
Голосовые помощники представляют собой более человечный и доступный способ взаимодействия с медицинскими учреждениями, повышая удовлетворенность больных и эффективность работы поликлиник. Внедрение таких технологий — перспективное направление для улучшения качества медицинского сервиса в будущем.
ИИ слушает!
- Внедрение голосовых помощников в систему здравоохранения, включая поликлиники Улан-Удэ, станет важным шагом к улучшению качества обслуживания и оптимизации процессов записи на прием к врачам, - сообщили «Номер один» в пресс-службе министерства здравоохранения. Голосовые помощники могут значительно упростить взаимодействие жителей с медицинскими учреждениями.
Голосовой робот уже запущен. Сейчас проводится работа по его отладке и настройке с целью повышения доли успешно обслуженных звонков. Автоматизация записи через голосовых помощников освободит сотрудников регистратур для решения более сложных задач.
С одной стороны, эти инструменты призваны облегчить процесс записи, снизить нагрузку на регистратуру и сделать услуги более доступными. С другой — многие пациенты испытывают раздражение и неудобства при взаимодействии с такими системами.
Почему же чат-боты раздражают пациентов?
Каждый из нас уже имел опыт взаимодействия с голосовыми помощниками. Например, людям не нравится, когда при звонке мобильному оператору приходится выслушивать пустую и ненужную информацию и когда бот выдает не то, что нужно клиенту. Приходится перезванивать несколько раз, чтобы дозвониться до живого оператора.
Исследования взаимодействия человека с роботом выявили, что людей раздражает, прежде всего, ограниченность сценариев общения.
Ведь голосовые помощники часто работают по заранее запрограммированным сценариям и не способны гибко реагировать на нестандартные запросы. Пациенты, особенно пожилые или с ограниченными техническими навыками, сталкиваются с трудностями при формировании запроса или выборе нужной опции.
Кроме того, жители Бурятии все же привыкли к человеческому контакту. И психологически чувствуют себя более уверенно, когда могут задать уточняющие вопросы живому регистратору. Голосовые помощники-боты не всегда могут понять нюансы запроса или эмоциональное состояние пациента, что вызывает чувство отчуждения.
Ошибки в распознавании голоса звонившего, зависания или неправильная обработка данных приводят к повторным попыткам записи, потере времени и росту раздражения.
В Бурятии системы только внедряются. В других регионах они уже работают, и там накопили опыт ошибок и их исправлений.
Не отличить от человека
Как рассказал «Номер один» директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекс» Александр Крайнов, подобные проблемы характерны для всех регионов, но важно при этом не останавливаться и совершенствовать системы ИИ.
По его словам, в Санкт-Петербурге при записи к врачу люди попадали на робота, не хотели с ним разговаривать и делали массу звонков, чтобы поговорить в итоге с человеком.
- Разработчики нашли выход и сделали такой голос, который не отличить от настоящего человека, со всеми свойственными паузами обычной человеческой речи. Голосовое взаимодействие стало ближе к привычному человеческому общению, что снизило стресс и сделало процесс записи более комфортным. В результате число успешных записей в регистратурах многократно выросло. Для чего это нужно? Обычно система регистратур справляется со звонками, но порой возникает большой наплыв пациентов, и она может не справиться. Голосовых помощников можно легко масштабировать, в отличие от людей. И в итоге система, где робот неотличим от человека, реально увеличивает число успешных записей и сокращает смертность.
То же самое касается и постановки врачебных диагнозов системами ИИ. Их необходимо повсеместно внедрять в здравоохранении на всех уровнях.
Я скажу такую вещь: у каждого из нас кто-то умрет в результате неверного или не вовремя поставленного диагноза болезни, - сообщил он.
Убрать ошибочные диагнозы
Как отметил топ-менеджер «Яндекса», «полностью проблему ИИ не снимет, поскольку и у него будут ошибки, но я абсолютно уверен, что ошибок станет меньше. И важно посмотреть - в целом внедряя системы искусственного интеллекта в медицину - мы приумножаем человеческое счастье в связи с большим количеством выздоровлений или нет? Если да, то никаких сомнений во внедрении ИИ в медицину быть не должно», - убежден Александр Крайнов.
Эксперты отмечают, что голосовые помощники станут важным шагом в цифровизации здравоохранения и повысят их качество.
И хотя их ограниченная функциональность и неудобство часто вызывают раздражение у пациентов, но ситуация все же меняется.
Голосовые помощники представляют собой более человечный и доступный способ взаимодействия с медицинскими учреждениями, повышая удовлетворенность больных и эффективность работы поликлиник. Внедрение таких технологий — перспективное направление для улучшения качества медицинского сервиса в будущем.