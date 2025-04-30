Общество 30.04.2025 в 12:43

Детдомовец из Бурятии обвинил своего воспитателя в воровстве

За ложный донос в краже денег на парня завели уголовное дело
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Текст: Елена Кокорина
Детдомовец из Бурятии обвинил своего воспитателя в воровстве

В Баргузинском районе Бурятии за дачу заведомо ложных показаний к уголовной ответственности будет привлечен 18-летний воспитанник детского центра. Парень добровольно занял 183 тысячи рублей своей воспитательнице на ремонт, а следом обратился в полицию с заявлением о краже.

- Он утверждал, что воспитатель детского центра, в котором он находился, похитила у него 183 тысячи рублей. Однако, после допроса всех очевидцев происшествия, полицейские пришли к выводу о невиновности воспитателя. В ходе расследования выяснилось, что подопечный госучреждения получал соцвыплаты, которые каждый месяц поступали на его банковский счёт. Женщина обратилась к нему с просьбой занять денег на ремонт на что он согласился, переведя ей запрашиваемую сумму, - рассказали в полиции.

Через некоторое время он попросил написать расписку о возврате занятой суммы, но воспитатель отказалась сказав, что вернет ему все и без расписки. Чтобы получить возврат долга побыстрее, парень обратился в полицию с заявлением о краже.

- Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос, молодой человек всё равно решил подать заявление против воспитательницы. После того как денежные средства воспитаннику были возвращены, он сознался, что совершил ложный донос. В результате уголовное дело, возбужденное в отношении женщины, было прекращено, а на воспитанника – заведено.

Фото: Номер один

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донос кража

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