Трех исчезнувших пожарных ищут самолетами

Трех пожарных, которые без вести пропали в Тунгокоченском округе Забайкальского края, ищут при помощи самолета и вертолетов, сообщили 30 апреля корреспонденту «Чита.Ру» в пресс-службе регионального Минприроды.

Сообщение о их пропаже поступило в полицию днем 28 апреля. В нем говорилось, что трое пожарных ушли с места дислокации в лесу и не выходят на связь. По данным издания «Лента75», сестра одного из пропавших сообщила, что молодые люди ушли в село Кыкер за продуктами. На обратном пути до реки их подвез местный житель. Затем они зашли в лес, но так и не добрались до места. В это время в районе были зафиксированы пожары.

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