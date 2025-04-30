Баир Бальжиров: «Он остался без родителей – при этом воспитывал четырех сестер»

В Бурятии полным ходом идет реализация патриотического медиапроекта – «Имена героев в названиях улиц». Депутаты Улан-Удэнского городского Совета продолжают рассказывать о знаменитых людей, из которых каждый является Героем Советского Союза.

Высшая степень отличия – Герой Советского Союза – всегда присваивалась за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига. Как правило, отмечались выдающиеся подвиги, которые тесно переплетались с риском для жизни и т.д.

За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны свыше 11 тыс. человек получили звание Героя Советского Союза. Один из них – Иван Матвеевич Чертенков.

– Он родился в 1912 году в селе Рождественка (ныне – Тимский район Курской области). Получил неполное среднее образование. В возрасте 18 лет остался без родителей – при этом воспитывал четырех сестер, – рассказывает депутат горсовета Баир Бальжиров. – С 1936 года проживал в Улан-Удэ, работал на строительстве здания педагогического института, затем перронным контролером на железнодорожной станции. В январе 1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Начинал службу в Амурской военной флотилии. С 1943 года – на фронтах Великой Отечественной войны, был стрелком 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта.



5 марта 1943 года в составе своего взвода, которым командовал лейтенант Широнин, участвовал в отражении контратак немецких танковых и пехотных частей у железнодорожного переезда на южной окраине села Тарановка Змиевского района Харьковской области Украинской ССР.

– В том бою он уничтожил танк, несколько вражеских солдат и офицеров. Но, к сожалению, получил смертельное ранение и погиб. Похоронили его в братской могиле на месте боя, а в мае 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» был удостоен высшей степени отличия. Также посмертно был награжден орденом Ленина, – добавил Баир Бальжиров.





В Улан-Удэ в честь Чертенкова названа целая улица, а на территории муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия №14» установлен бюст.

Фото «Номер один»