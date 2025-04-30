Общество 30.04.2025 в 13:22

Жительнице Бурятии вернут украденные мошенниками 400 тысяч рублей

Следствию удалось вычислить на чей счет «осели» деньги
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Текст: Елена Кокорина
Жительнице Бурятии вернут украденные мошенниками 400 тысяч рублей

Жительнице Кабанского района Бурятии пострадавшей от мошенников и оставшейся без 394 тысяч рублей помогут вернуть потерянные деньги. Следствию удалось определить, что деньги пожилой женщины поступили на счет жителя Республики Башкортостан, которого мошенники использовали в качестве дроппера.

- В августе 2024 года женщине поступил звонок от «сотрудника Центробанка», который убедил ее, что для предотвращения неправомерного списания денежных средств с банковского счета необходимо перевести имеющиеся сбережения на «безопасный счет». В ходе расследования уголовного дела установлено, что перечисленные потерпевшей 394 тыс. рублей поступили на банковский счет жителя Республики Башкортостан, - рассказали в прокуратуре республики.

В целях защиты имущественных прав женщины, которая по уважительным причинам самостоятельно не могла обратиться в суд, прокурор предъявил исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения.

Альшеевский районный суд Республики Башкортостан иск прокурора удовлетворил. Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Для справки: Дропперы — это подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Через банковские карты и счета дропперов злоумышленники похищают у людей деньги, выводят и обналичивают их. 

Фото: loon.site

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