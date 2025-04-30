Общество 30.04.2025 в 13:15

Куда можно сдать клеща в Бурятии в майские праздники?

Их принимают в Центре гигиены и эпидемиологии и в Республиканской инфекционной больнице

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Текст: Служба информации "Номер один"
Куда можно сдать клеща в Бурятии в майские праздники?

В Бурятии в последнее время участились случаи укуса клещей. Необходимо соблюдать правила безопасности при длительном нахождении на природе и в случае укуса сразу обратиться за медпомощью. Врач поможет правильно извлечь клеща и сдаст его на исследование, чтобы определить, энцефалитный он или обычный.

Сдать клеща на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии можно в рабочие дни и по воскресеньям с 9:00 до 16:00.

Также на приближающиеся длинные выходные составлен график дежурств по приёму клещей.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ:

- 1, 3, 9, 11 мая с 9:00 до 16:00 принимает клещей Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия по адресу: ул. Ключевская, 45 Б, тел. 41-02-66;

- 2, 4, 8, 10 мая — Республиканская клиническая инфекционная больница по адресу: ул. Пирогова, 9 А,  тел. 41-67-23;

О том, как правильно извлечь клеща, можно посмотреть тут:

 

   

Фото: ГУ МЧС России

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