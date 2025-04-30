Гиды из Бурятии победили в международном конкурсе для авторов экскурсионного контента от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». В этом году он приурочен к 80-летию Великой Победы и получил название «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы». Финал конкурса прошел с 27 по 29 апреля на территории парка «Патриот» в Подмосковье. Победителями были признаны 300 человек со всей страны, среди которых 8 участников из Бурятии.

Из 5 000 заявок жюри выбрало 300 лучших гидов-экскурсоводов и менеджеров туризма, которые защитили разработанные ими технологические карты патриотических экскурсий и экскурсионных контуров перед жюри.

Среди победителей конкурса экскурсоводы из Бурятии: Аханянов Чингис Александрович (ВСГИК), Базарова Кристина Баировна (ВСГИК), Байданова Анна Андреевна (ВСГИК), Золотухина Лариса Николаевна (ГРДТ им. Н.А. Бестужева), Семенов Евгений Владимирович (ВСГИК), Орлова Виктория Викторовна, Цыденова Лилия Борисовна (Кяхта).

- Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов в работе! Уже с 5 по 18 мая наши гиды отправятся в путь, чтобы вдохновлять туристов рассказами о героях прошлого, - сообщили в минтуризма Бурятии.



Фото: минтуризма Бурятии