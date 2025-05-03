В Бурятии взрослые стали чаще нападать на детей

На днях в Братске школьная учительница заставила встать на колени ученицу четвертого класса за чужую провинность. Ситуации, когда взрослые отчитывают детей на глазах у прохожих, нередки. Большинство прохожих предпочитают не вмешиваться в этот своеобразный воспитательный процесс. Другое дело, когда ребенка унижают или даже бьют. И делают это посторонние люди. «Номер один» узнал у психолога, с чем может быть связан такой агрессивный тренд.Конфликт в школе произошел из-за детской ссоры. Ученики нарисовали портрет одной из учениц и подписали его нецензурными словами. Четвероклассница порвала рисунок, за что получила замечание от педагога. Плохое настроение школьницы после наказания заметила старшая сестра. Она спросила у педагога, за что та наказала девочку. Уже на следующем уроке другой учитель якобы устроила разборки и спросила у класса, чья сестра приходила жаловаться, и заставила четвероклассницу встать на колени перед другими учениками.В администрации Братска днем 25 апреля прошло собрание с родителями, в котором принимали участие также сотрудники полиции. Десять родителей, которые присутствовали на собрании в администрации по этому инциденту, со слов детей подтвердили факт того, что десятилетнюю девочку поставили на колени и заставили извиняться. Также родители сообщили, что временный классный руководитель ежедневно ставила детей в угол за непослушание.В итоге обоих педагогов уволили. Действия учителей уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Афанасьева оценила как унижение, грубость и жестокое обращение с детьми.«Никакие эмоции, никакие сложности не дают права унижать детей. Такие инциденты требуют самой строгой реакции и реальных выводов: в кадровой политике, в контроле за атмосферой в учебных заведениях, в воспитании ответственности педагогов», — пояснила Афанасьева.Не отстает в плане жестокого обращения с детьми и Бурятия. Недавно стало известно сразу о нескольких случаях рукоприкладства взрослых по отношению к посторонним детям. Так, фотограф из Улан-Удэ вышел из себя на детской площадке и едва не задушил чужого ребенка.Однажды мужчина, отец четверых детей, пришел на детскую площадку со своей младшей дочкой. Поначалу все было спокойно, девочка играла с другими детьми. Однако в какой-то момент она повздорила с ребятами. Отец решил вмешаться в ссору и сделал ребятам замечание.Но расшалившиеся дети, судя по всему, на окрики постороннего человека не отреагировали. Тогда многодетный папаша решил отыграться на том, кто попадется под руку. Жертвой оказался девятилетний ребенок, катавшийся на велосипеде.Мальчик находился рядом с девочкой. Мужчина подбежал к мальчугану, схватил его, с силой сжал и приподнял с велосипеда. После этого резко опустил на землю.Школьник не на шутку перепугался — подумал, что незнакомец сейчас его убьет или искалечит…В итоге горожанина признали виновным по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов.Однако этим дело не закончилось. В суд обратилась мама пострадавшего ребенка. Женщина требовала у обидчика выплатить компенсацию морального вреда, который оценила в 250 тыс. рублей.В суде улан-удэнка рассказала, что после происшествия ее сын две недели не выходил из дома, стал бояться незнакомцев и темноты, периодически вспоминает о нападении. Все это вызывает у мальчика переживания. Также он боится, что любой мужчина может ему чем-либо навредить.Многодетный отец в суде давил на жалость, просил не взыскивать с него 250 тысяч, объясняя тем, что воспитывает троих детей, один из которых новорожденный, а также выплачивает алименты на старшего сына.Октябрьский районный суд постановил взыскать с буйного горожанина в пользу пострадавшего от его жестокости ребенка 20 тыс. рублей. К слову, эта сумма лишь немного превышает штраф за жестокое обращение с животными, который колеблется от 5 до 15 тыс. рублей.Также недавно стало известно о том, что жительницу Бурятии осудили за нанесение побоев несовершеннолетнему. Рассвирепевшая женщина на одной из детских площадок в Иволгинском районе схватила чужого ребенка и надрала ему уши.«Находясь на детской площадке, Иванова (фамилия изменена) схватила малолетнего за правое ухо и стала дергать. Вследствие чего последний почувствовал сильную физическую боль, его ухо покраснело», - рассказали в суде.Жительницу района признали виновной в нанесении побоев и назначили штраф — 10 тыс. рублей. Не согласившись с приговором, адвокат подсудимой обратился в районный суд с жалобой на постановление мирового судьи.- В ходе разбирательств женщина пояснила, что никакого насилия в отношении мальчика она не применяла. И пыталась убедить суд в том, что ребенок выкинул игрушку ее сына, а она лишь схватила его за куртку, чтобы тот не убежал. Поэтому просила отменить постановление судьи и прекратить производство по делу, - пояснили в районном суде.Суд, разобравшись в материалах дела, оставил постановление мирового судьи без изменений.В середине сентября 2024 года супружеская пара делала покупки в одном из торговых центров Улан-Удэ. Женщине не понравилось обслуживание в бутике по продаже бытовой химии. Она стала предъявлять претензии несовершеннолетнему продавцу.Проучить молодого торговца решил ее муж. Внезапно мужчина напал на парня с кулаками.Помимо кулаков, мужчина в качестве оружия использовал попавшие под руку предметы, в том числе увесистые электронные торговые весы и бутылку с бытовой химией. Этим буйный посетитель ТЦ колотил юного продавца.Суд оценил телесные повреждения подростка, которые он получил после стычки с покупателями, как причинившие легкий вред здоровью. На агрессивного мужчину завели уголовное дело по статье «хулиганство».B суде горожанин заявил, что жалеет о своем поступке. Якобы в тот момент он поддался эмоциям. В итоге его признали виновным в хулиганстве и осудили на два года десять месяцев условно с испытательным сроком три года.Руководитель Центра практической психологии Игорь Бадиев рассказал о том, почему случаи жестокости взрослых по отношению к детям стали происходить все чаще.- Во-первых, агрессия взрослых по отношению к детям — это проблема самого взрослого. Взрослые агрессируют на детей по разным причинам. Например, из-за собственной неудовлетворенности, когда свои неудачи и плохое настроение человек вымещает на ребенке. Еще одна причина жестокости — отсутствие навыка взаимодействия с детьми и в принципе с людьми, например, когда ребенок чем-то «мешает», доставляет неудобства, а у взрослого нет навыка конструктивного взаимодействия, он не знает, как отреагировать правильно. В-третьих, агрессия, как совершение функции, когда взрослый решает, что несет ответственность за воспитание других детей, когда поведение других детей вызывает желание вмешаться и восстановить порядок.Нельзя сказать, что такого не было раньше. Была другая культура. Во времена СССР были сильны принципы коллективизма, и воспитание подрастающего поколения было задачей всего общества. Ни один взрослый человек не должен был пройти мимо аморального поведения ребенка, на него нужно было как-то повлиять. Это считалось нормальным и являлось частью общественного долга.Сейчас же культурные и ценностные нормы сильно изменились, но носителей старых культурных норм все еще много. У нас внутри общества есть конфликт между индивидуализмом и коллективизмом. Так, если бы в советское время сделали замечание ребенку при родителях или молодой маме, это было бы нормой. А сейчас это нарушение личных границ, - разъясняет Игорь Бадиев.Как же правильно реагировать на провокации со стороны детей? Нужно помнить о том, что взрослый в глазах ребенка — это всегда образец для подражания. Когда нам приходится вмешиваться в конфликт детей, например, нужно остановить драку, мы должны помнить, что являемся образцом для поведения. Поэтому вести себя с детьми нужно таким образом, чтобы они сами поступали так же в подобных ситуациях.Каждый взрослый в глазах детей обладает авторитетом. Дети могут вести себя вызывающе и ставить их авторитет под сомнение. Но это еще не повод в нем усомниться.- Любое насилие — это неприемлемый метод воспитания. Кто бы что ни говорил, мол, нас в детстве лупили и мы выросли нормальными, ничего подобного… Последствия есть, и они отрицательные. Применение силы — это то, что лишает чувства безопасности и формирует определенное отношение к применению физической силы. У детей появляется состояние повышенной тревоги, страхов, возникает недоверие к людям.Руководитель Центра практической психологии уверен — от физических наказаний позитивного эффекта не будет. Насилие всегда порождает насилие и ни к чему хорошему не приводит.