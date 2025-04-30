Ночь с 19-летним парнем обошлась 30-летней улан-удэнке в 500 тысяч

27 апреля в полицию Улан-Удэ обратилась 30-летняя девушка с заявлением о краже полмиллиона рублей. Их прикарманил 19-летний парень, которого она пригласила к себе домой на ночь после знакомства в ночном клубе.

Девушка рассказала полицейским, что познакомилась с молодым человеком накануне вечером. Продолжить общение с ним решила в своей квартире.

- От выпитого алкоголя девушка уснула, а новый знакомый, осмотрев квартиру, обнаружил кошелек, в котором было 500 тысяч рублей. Наличность она длительное время копила на расширение бизнеса. Забрав деньги, молодой человек покинул жилище, - рассказали в полиции республики.

В результате грамотных действий оперативников уголовного розыска преступника удалось установить и задержать в Тарбагатайском районе.

Ранее не судимый 19-летний молодой человек еще не успел потратить похищенное, поэтому деньги были изъяты и возвращены владелице.

Следователем возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site