На жителей Бурятии навешивают несуществующие долги

Времена, когда в республике массово начали устанавливать новые электросчетчики «Матрица», давно позади. Однако собственники частных домов, подключенные к «Матрице», до сих пор продолжают биться в судах за несуществующие долги. А энергетики дальше развешивают новые приборы учета.Пенсионерка Галина Иванова (имя и фамилия изменены. — Прим. ред.) из Улан-Удэ обеспокоилась из-за выросших платежей за электроэнергию. Еще в 2015 году на электроопоре возле ее дома установили счетчик «Матрица». Спустя некоторое время показания нового прибора учета начали тревожить пенсионерку, потому что они сильно отличались от тех, к которым она привыкла.Женщина обратилась к технику, который произвел контрольное отключение электроэнергии, но никаких нарушений не выявила. Весной 2016 года потребительница написала претензию на имя начальника участка, но ее обращение проигнорировали. Надлежащую проверку «Читаэнергосбыт» провел только в декабре 2022 года. И выяснился весьма интересный факт.Галина делила дом с другой семьей (здание было двухквартирное). А столб электроопоры на дом был один. По какой-то причине энергетики при установке приборов учета перепутали подключение, и прибор учета, установленный у пенсионерки, учитывал потребление энергии у ее соседей, а соседская «Матрица» считывала показания Ивановой.Ошибка в подключении счетчиков и проводов к ним обнаружилась только тогда, когда соседка продала свой дом, а новый собственник установил в доме электрокотел. В результате показатели потребления электроэнергии резко повысились.Когда дошло до суда, Галина Иванова рассказала, что обратилась к «МРСК Сибири» (ныне «Россети Сибирь». - Прим. ред.). Она просила проверить работу прибора учета «Матрица» и произвести изменение схемы подключения. Женщина хотела, чтобы электропровод от «Матрицы» подсоединили к ее жилому помещению, исключая электрощиток на фасаде соседей.Через некоторое время, когда она в очередной раз пошла платить за электричество, вдруг оказалось, что образовалась переплата. «Поэтому оплату принимать перестали», - отметила истица в ходе суда.После того, как было установлено, что схема подключения неверная и соседям провели взаимный перерасчет, пенсионерке вменили задолженность в размере более 40 тыс. рублей. Ей пришлось занять деньги у дочери и оплатить долг.В январе 2023 года с платежами кое-как разобрались. Переплата составила 87 299 рублей. Улан-удэнка написала заявление в «Читаэнергосбыт» о возврате излишне уплаченной суммы на ее лицевой счет, но компания заверила, что ее деньги пойдут в счет будущих платежей.Однако позднее «Читаэнергосбыт» произвел перерасчет в пределах трехлетнего срока исковой давности на сумму 20 905 рублей. Невозвращенной осталась сумма в 66 394 рубля.Октябрьский районный суд, куда обратилась пенсионерка за защитой своих прав, оставил ее иск о возврате излишне уплаченных денег без удовлетворения. Однако настойчивая женщина не сдалась и пошла отстаивать свои интересы в Верховный суд.В апелляционной инстанции горожанка указала, что срок исковой давности она не пропустила, поскольку о нарушении прав ей стало известно в результате проверки АО «Читаэнергосбыт» в 2022 году.Также в иске она отметила, что электросчетчики установлены в месте, недоступном для потребителя, поэтому факт неверной работы мог выявить только ответчик.Верховный суд постановил взыскать с АО «Читаэнергосбыт» в пользу пенсионерки 63 821 рубль, штраф в размере 31 910 рублей путем снижения размера платы в последующие месяцы, а также компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей.В Россети «Сибирь» нашей редакции сообщили, что перепутанные приборы учета — явление редкое. «За последние десять лет в зоне обслуживания филиала «Бурятэнерго» такой случай официально зафиксирован впервые. Причиной ошибки можно считать человеческий фактор: на одной опоре установлены два прибора учета для смежных домовладений (такие дома называют «пятистенка»), и при подключении кабели легко спутать.- Следует отметить, что подобная ситуация может существовать длительное время только в том случае, если разница в потреблении электроэнергии незначительна. В противном случае данный факт был бы выявлен намного раньше», - сообщили нам в Россети «Сибирь».Другой спорный случай произошел с семьей из Улан-Удэ, также проживающей в частном секторе. Горожанин обратился в Железнодорожный районный суд с иском к «Россети Сибирь» и «Читаэнергосбыту».В суде мужчина рассказал, что проживает с семьей в своем доме. Однажды к его дому приехали сотрудники ПАО «Россети Сибирь». Рабочие с помощью спецтехники поднялись к прибору учета, который закреплен на столбе, и начали что-то с ним делать. Происходящее из окна заметила жена истца. Она вышла из дома и спросила причину проверки, все ли нормально с прибором учета. Ей ответили, что все в порядке.«Более никаких пояснений не давали, о каких-либо нарушениях не сообщили, никаких актов или иных документов не давали, пояснений не просили», - указывается в материалах дела.Улан-удэнец рассказал, что прибор учета находится на опорном столбе на высоте более пяти метров на улице, рядом расположен прибор учета соседей.Мужчина уверял суд, что в работу прибора учета он не вмешивался и самостоятельный доступ к нему невозможен.А вскоре после визита энергетиков горожанин узнал о задолженности за услуги электроэнергии. В январе 2025 года, после неоднократных обращений в «Россети Сибирь», получил акт, согласно которому выяснилось, что он якобы воровал электроэнергию.«Выявлено нарушение в подключении путем установки шунтирующей перемычки между фазными клеммами для искажения данных об объеме потребления электроэнергии. Данные нарушения были устранены на месте», - отмечается в судебном решении.На основании этого акта мужчине произвели расчет потребления электроэнергии на 22 080 кВт*ч с июля по октябрь 2024 года. Сумма составила 83 546 рублей. В суде мужчина пояснил, что о составлении акта его не уведомили.Суд постановил признать акт о безучетном потреблении электроэнергии недействительным и обязать АО «Читаэнергосбыт» произвести перерасчет начислений по оплате электроэнергии.Принимая такое решение, суд руководствовался тем, что проверка и акт о безучетном потреблении электроэнергии проводились и составлялись в отсутствие потребителя. Кроме того, акт проверки не содержит подписи потребителей, отметки об отказе от подписи также не имеется. Более того, акт не содержит сведений о понятых, в присутствии которых проводилась проверка.В Россети «Сибирь» относительно данного случая нам сообщили, что «поскольку прибор учета находится на опоре за пределами участка потребителя, предварительное уведомление или получение разрешения на проведение проверки не требуется. Потребитель был приглашен заказным письмом в районные электрические сети для составления акта о неучтенном потреблении электроэнергии и дачи объяснений по поводу возможных причин. Однако на встречу он не явился. Расчет был произведен по усредненным показаниям».Энергетики заверяют, что новые приборы учета «Матрица» более усовершенствованные. Однако еще восемь лет назад им же пришлось признать, что при начислении оплаты произошла ошибка. Жаловались тогда на резко выросшие счета жители ДНТ «Ургы».Сейчас ситуация практически не изменилась. Если почитать чаты микрорайонов Улан-Удэ, жалобы на огромные счета по электроэнергии встречаются часто: «Платим по 23 тысячи, пытаемся разобраться», «У меня 48 тысяч за январь вышло».Проходят годы, но проблемы все те же. Так называемые «ошибки», которые играют не в пользу абонентов, происходят в том числе из-за невнимательности и нежелания ругаться. Не все потребители готовы идти в суд, тратить свое время и деньги. Возможно, бдительность жителей сможет значительно уменьшить счета за электроэнергию.