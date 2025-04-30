28 домов в центре Улан-Удэ на все лето останутся без горячей воды













В Улан-Удэ с 14 мая в 28 многоквартирных домах в центре города отключат горячую воду. Это связано с реализацией второго этапа реконструкции тепломагистрали №2, сообщили в ТГК-14.«В рамках реконструкции инженерных сетей в центральной исторической части города, которую проводит муниципалитет, планируется отключение горячего водоснабжения небольшой части тепломагистрали №2, а именно отпайка от камеры №14. Большая часть тепломагистрали №2 в летний период будет находиться в работе, и потребители будут обеспечены горячим водоснабжением, - сообщили в ТГК-14.Горячую воду жителям 28 «несчастливых» домов вернут только с началом нового отопительного сезона.Список многоквартирных домов, попадающих под отключение: