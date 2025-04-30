Общество 30.04.2025 в 15:08
28 домов в центре Улан-Удэ на все лето останутся без горячей воды
Её отключат уже с 14 мая
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с 14 мая в 28 многоквартирных домах в центре города отключат горячую воду. Это связано с реализацией второго этапа реконструкции тепломагистрали №2, сообщили в ТГК-14.
«В рамках реконструкции инженерных сетей в центральной исторической части города, которую проводит муниципалитет, планируется отключение горячего водоснабжения небольшой части тепломагистрали №2, а именно отпайка от камеры №14. Большая часть тепломагистрали №2 в летний период будет находиться в работе, и потребители будут обеспечены горячим водоснабжением, - сообщили в ТГК-14.
Горячую воду жителям 28 «несчастливых» домов вернут только с началом нового отопительного сезона.
Список многоквартирных домов, попадающих под отключение:
«В рамках реконструкции инженерных сетей в центральной исторической части города, которую проводит муниципалитет, планируется отключение горячего водоснабжения небольшой части тепломагистрали №2, а именно отпайка от камеры №14. Большая часть тепломагистрали №2 в летний период будет находиться в работе, и потребители будут обеспечены горячим водоснабжением, - сообщили в ТГК-14.
Горячую воду жителям 28 «несчастливых» домов вернут только с началом нового отопительного сезона.
Список многоквартирных домов, попадающих под отключение:
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