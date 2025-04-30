Общество 30.04.2025 в 15:17

«Медсестра в больнице плакала вместе со мной»

Мать девочки, умершей после пластической операции, 1,5 месяца ждет экспертизу
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Медсестра в больнице плакала вместе со мной»
Фото: предоставлено мамой девочки
Со смерти шестимесячной Ангелины в новосибирской больнице прошло почти три года, но за гибель девочки так никого и не наказали. Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла в мае 2022 года: именно тогда маленькую пациентку привезли в клинику, где ей должны были зашить заячью губу. По словам сибирячки, анализы ребенка были в норме, никаких противопоказаний врачи не видели.

После операции Елена увидела дочку на несколько минут, когда ее вывозили из реанимации.

- Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. Больше я ее не видела, не слышала. О моей просьбе увидеть дочку врачи говорили, что ребенок без сознания, ИВЛ, - рассказала сибирячка. – Я плакала несколько дней. Ждала Гелю, ждала, что ее поднимут ко мне и все с ней будет хорошо.

Увы, этого не случилось: вечером 15 мая дежурный врач сообщил Елене, что ее ребенок умер.

- Я спустилась в отделение реанимации. Мне сказали, что никто не ожидал остановки сердца. Что увидеть ребенка нельзя. Я кричала, плакала. Меня пытались успокоить. Медсестра, стоявшая рядом, плакала вместе со мной, - рассказала Елена.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», назначили экспертизу. Ее результаты ужаснули семью ребенка: по мнению экспертов, объем крови, который Ангелина потеряла во время операции, не был восполнен.

- В организме началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга, стали отказывать органы, - говорит Елена.

Затем была назначена еще одна экспертиза, и ее результаты мама умершей девочки не может получить еще 1,5 месяца.

- Следователь сказала, что сама экспертиза готова, но она все никак не дойдет до Новосибирска. Как такое может быть, я не знаю, - говорит Елена.

Юристы советуют маме умершей девочки писать жалобу:

- Идти полтора месяца готовая экспертиза не может: нужно писать жалобу в прокуратуру, чтобы они разобрались в ситуации, - считает адвокат Михаил Спиридонов.
Теги
здравоохранение

Все новости

В Улан-Удэ встала еще одна стройка
30.04.2025 в 16:37
Жителей Улан-Удэ приглашают на концерт о героях ВОВ
30.04.2025 в 16:01
Улан-удэнцы активизировались на поджогах сухой травы
30.04.2025 в 15:51
В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники на праздники
30.04.2025 в 15:41
В результате пожара в районе Бурятии пострадал мужчина
30.04.2025 в 15:17
«Медсестра в больнице плакала вместе со мной»
30.04.2025 в 15:17
28 домов в центре Улан-Удэ на все лето останутся без горячей воды
30.04.2025 в 15:08
На майские праздники в Улан-Удэ испортится погода
30.04.2025 в 14:52
Ночь с 19-летним парнем обошлась 30-летней улан-удэнке в 500 тысяч
30.04.2025 в 14:35
Гиды из Бурятии победили в международном конкурсе
30.04.2025 в 13:47
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
В Улан-Удэ встала еще одна стройка
Театр кукол будет достраивать другой подрядчик
30.04.2025 в 16:37
Улан-удэнцы активизировались на поджогах сухой травы
По сравнению с прошлым годом их стало больше на 74%
30.04.2025 в 15:51
В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники на праздники
Минздрав опубликовал график их работы
30.04.2025 в 15:41
В результате пожара в районе Бурятии пострадал мужчина
Возгорание жилого дома произошло в Кяхтинском районе
30.04.2025 в 15:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru