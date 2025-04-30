Общество 30.04.2025 в 15:17
«Медсестра в больнице плакала вместе со мной»
Мать девочки, умершей после пластической операции, 1,5 месяца ждет экспертизу
Текст: КП-Новосибирск
Со смерти шестимесячной Ангелины в новосибирской больнице прошло почти три года, но за гибель девочки так никого и не наказали. Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла в мае 2022 года: именно тогда маленькую пациентку привезли в клинику, где ей должны были зашить заячью губу. По словам сибирячки, анализы ребенка были в норме, никаких противопоказаний врачи не видели.
После операции Елена увидела дочку на несколько минут, когда ее вывозили из реанимации.
- Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. Больше я ее не видела, не слышала. О моей просьбе увидеть дочку врачи говорили, что ребенок без сознания, ИВЛ, - рассказала сибирячка. – Я плакала несколько дней. Ждала Гелю, ждала, что ее поднимут ко мне и все с ней будет хорошо.
Увы, этого не случилось: вечером 15 мая дежурный врач сообщил Елене, что ее ребенок умер.
- Я спустилась в отделение реанимации. Мне сказали, что никто не ожидал остановки сердца. Что увидеть ребенка нельзя. Я кричала, плакала. Меня пытались успокоить. Медсестра, стоявшая рядом, плакала вместе со мной, - рассказала Елена.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», назначили экспертизу. Ее результаты ужаснули семью ребенка: по мнению экспертов, объем крови, который Ангелина потеряла во время операции, не был восполнен.
- В организме началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга, стали отказывать органы, - говорит Елена.
Затем была назначена еще одна экспертиза, и ее результаты мама умершей девочки не может получить еще 1,5 месяца.
- Следователь сказала, что сама экспертиза готова, но она все никак не дойдет до Новосибирска. Как такое может быть, я не знаю, - говорит Елена.
Юристы советуют маме умершей девочки писать жалобу:
- Идти полтора месяца готовая экспертиза не может: нужно писать жалобу в прокуратуру, чтобы они разобрались в ситуации, - считает адвокат Михаил Спиридонов.
После операции Елена увидела дочку на несколько минут, когда ее вывозили из реанимации.
- Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. Больше я ее не видела, не слышала. О моей просьбе увидеть дочку врачи говорили, что ребенок без сознания, ИВЛ, - рассказала сибирячка. – Я плакала несколько дней. Ждала Гелю, ждала, что ее поднимут ко мне и все с ней будет хорошо.
Увы, этого не случилось: вечером 15 мая дежурный врач сообщил Елене, что ее ребенок умер.
- Я спустилась в отделение реанимации. Мне сказали, что никто не ожидал остановки сердца. Что увидеть ребенка нельзя. Я кричала, плакала. Меня пытались успокоить. Медсестра, стоявшая рядом, плакала вместе со мной, - рассказала Елена.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», назначили экспертизу. Ее результаты ужаснули семью ребенка: по мнению экспертов, объем крови, который Ангелина потеряла во время операции, не был восполнен.
- В организме началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга, стали отказывать органы, - говорит Елена.
Затем была назначена еще одна экспертиза, и ее результаты мама умершей девочки не может получить еще 1,5 месяца.
- Следователь сказала, что сама экспертиза готова, но она все никак не дойдет до Новосибирска. Как такое может быть, я не знаю, - говорит Елена.
Юристы советуют маме умершей девочки писать жалобу:
- Идти полтора месяца готовая экспертиза не может: нужно писать жалобу в прокуратуру, чтобы они разобрались в ситуации, - считает адвокат Михаил Спиридонов.
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