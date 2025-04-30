Общество 30.04.2025 в 15:17

В результате пожара в районе Бурятии пострадал мужчина

Возгорание жилого дома произошло в Кяхтинском районе
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Текст: Елена Кокорина
В результате пожара в районе Бурятии пострадал мужчина

Сегодня, 30 апреля, в городе Кяхта огонь охватил жилой двухквартирный дом. До прибытия пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались трое жильцов, но один мужчина получил ожоги.

- Девять пожарных и три единицы техники потушили возгорание на площади 42 кв.м. В результате пожара 56-летний хозяин одной из квартир получил ожоги тела 1 и 2 степени. Пострадавшего осмотрели прибывшие медицинские работники, его жизни ничего не угрожает, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки в одной из квартир.

- Напоминаем, что необходимо пользоваться только исправным электрооборудованием заводского производства и не включать несколько электрических приборов одновременно. Также следует своевременно проверять состояние электрических проводов и не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми дефектами, - предостерегли в ведомстве.

Фото: Номер один

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