Общество 30.04.2025 в 15:41
В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники на праздники
Минздрав опубликовал график их работы
Текст: Иван Иванов
Министерство здравоохранения Бурятии опубликовало график работы медучреждений на майские праздники.
Поликлиники Улан-Удэ будут работать 2, 3, 8 и 10 мая с 9:00 до 15:00.
Кабинеты неотложной медпомощи Улан-Удэ работают 1, 4, 9 и 11 мая с 10:00 до 15:00.
Выездные бригады неотложной помощи Улан-Удэ будут работать 2, 3, 9 и 10 мая с 8:00 до 19:00; 1, 4, 8, 11 мая — выходные дни.
Скорая медицинская помощь будет оказываться круглосуточно.
Неотложная стоматологическая помощь: ул. Пирогова, д. 15А, с 8:00 1 мая до 8:00 12 мая.
Плановая стоматологическая помощь будет оказываться 2, 3, 8 и 10 мая с 10:00 до 18:00.
Поликлиники Улан-Удэ будут работать 2, 3, 8 и 10 мая с 9:00 до 15:00.
Кабинеты неотложной медпомощи Улан-Удэ работают 1, 4, 9 и 11 мая с 10:00 до 15:00.
Выездные бригады неотложной помощи Улан-Удэ будут работать 2, 3, 9 и 10 мая с 8:00 до 19:00; 1, 4, 8, 11 мая — выходные дни.
Скорая медицинская помощь будет оказываться круглосуточно.
Неотложная стоматологическая помощь: ул. Пирогова, д. 15А, с 8:00 1 мая до 8:00 12 мая.
Плановая стоматологическая помощь будет оказываться 2, 3, 8 и 10 мая с 10:00 до 18:00.
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