В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники на праздники

Министерство здравоохранения Бурятии опубликовало график работы медучреждений на майские праздники.Поликлиники Улан-Удэ будут работать 2, 3, 8 и 10 мая с 9:00 до 15:00.Кабинеты неотложной медпомощи Улан-Удэ работают 1, 4, 9 и 11 мая с 10:00 до 15:00.Выездные бригады неотложной помощи Улан-Удэ будут работать 2, 3, 9 и 10 мая с 8:00 до 19:00; 1, 4, 8, 11 мая — выходные дни.Скорая медицинская помощь будет оказываться круглосуточно.Неотложная стоматологическая помощь: ул. Пирогова, д. 15А, с 8:00 1 мая до 8:00 12 мая.Плановая стоматологическая помощь будет оказываться 2, 3, 8 и 10 мая с 10:00 до 18:00.