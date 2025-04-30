Общество 30.04.2025 в 15:41

В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники на праздники

Минздрав опубликовал график их работы
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники на праздники
Фото: архив «Номер один»
Министерство здравоохранения Бурятии опубликовало график работы медучреждений на майские праздники.

Поликлиники Улан-Удэ будут работать 2, 3, 8 и 10 мая с 9:00 до 15:00.

Кабинеты неотложной медпомощи Улан-Удэ работают 1, 4, 9 и 11 мая с 10:00 до 15:00.

Выездные бригады неотложной помощи Улан-Удэ будут работать 2, 3, 9 и 10 мая с 8:00 до 19:00; 1, 4, 8, 11 мая — выходные дни.

Скорая медицинская помощь будет оказываться круглосуточно.

Неотложная стоматологическая помощь: ул. Пирогова, д. 15А, с 8:00 1 мая до 8:00 12 мая.

Плановая стоматологическая помощь будет оказываться 2, 3, 8 и 10 мая с 10:00 до 18:00.
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