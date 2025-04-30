Общество 30.04.2025 в 15:51

Улан-удэнцы активизировались на поджогах сухой травы

По сравнению с прошлым годом их стало больше на 74%
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцы активизировались на поджогах сухой травы

В Улан-Удэ увеличилось количество возгораний сухой растительности. В этом году зафиксировано уже 122 случая, хотя в прошлом году было всего 70. Также произошло два лесных пожара, тогда как в прошлом был один.

- Чтобы предотвратить пожары, важно соблюдать простые правила. Не посещать городские леса во время противопожарного режима, не разводить открытый огонь, не бросать окурки и не жечь траву. Если вы заметили огонь или дым в лесу, сразу звоните по телефонам 112 или 20-44-44. Ваша бдительность поможет предотвратить беду, - предупредили в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.

Фото: скриншот видео мэрии города

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