Улан-удэнцы активизировались на поджогах сухой травы

В Улан-Удэ увеличилось количество возгораний сухой растительности. В этом году зафиксировано уже 122 случая, хотя в прошлом году было всего 70. Также произошло два лесных пожара, тогда как в прошлом был один.

- Чтобы предотвратить пожары, важно соблюдать простые правила. Не посещать городские леса во время противопожарного режима, не разводить открытый огонь, не бросать окурки и не жечь траву. Если вы заметили огонь или дым в лесу, сразу звоните по телефонам 112 или 20-44-44. Ваша бдительность поможет предотвратить беду, - предупредили в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.

Фото: скриншот видео мэрии города