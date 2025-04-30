Общество 30.04.2025 в 17:16
В парке Улан-Удэ пройдет праздник Первомая
Для горожан подготовили интересную программу
Текст: Елена Кокорина
Жителей Улан-Удэ приглашают встретить Первомай в парке «Юбилейный». Для них подготовили интересную праздничную программу и различные конкурсы.
- Завтра, 1 мая, в 14:00 в парке «Юбилейный» начнется праздничная программа «Широка страна моя родная». Горожан ждет множество увлекательных программ для детей и взрослых – это различные конкурсы, суставная гимнастика, мастер-классы и многое другое. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и знакомых, - сообщают в Комитете по культуре города.
На главной сцене парка «Юбилейный» для участников мероприятия выступят ведущие творческие коллективы и солисты города Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один