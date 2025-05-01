Общество 01.05.2025 в 12:17

РАЛХ порекомендовал жителям Бурятии не злить хозяина леса

На данный момент в регионе действует особый противопожарный режим
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Текст: Макар Захаров
РАЛХ порекомендовал жителям Бурятии не злить хозяина леса

В преддверии майских праздников Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) напомнило всем обывателям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

- У нас в республике действует особый противопожарный режим, который необходим для предотвращения возгораний в лесах Бурятии, - сообщили в РАЛХ.

Разрешается сбор валежника в отведенных местах, сбор дикоросов в установленных зонах, заготовка дров по договору купли-продажи и посещение специально оборудованных мест отдыха.

Однако строго-настрого запрещено сжигание сухой травы и использование открытого огня. Нарушителям грозят крупные штрафы: от 40 000 до 50 000 рублей для физических лиц, от 60 000 до 90 000 рублей для должностных лиц и от 600 000 до 1 000 000 рублей для юридических лиц.

- Берегите лес! В случае обнаружения очага возгорания незамедлительно сообщайте на номер горячей линии лесной охраны 20-44-44, - добавили в исполнительном органе государственной власти.

Фото: «Номер один»

 


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