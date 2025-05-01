В Бурятии выбрали лучший архив

Канцелярия Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко приняла участие в конкурсе на лучший архив организации.

- Месяц назад состоялся семинар для источников комплектования Государственного архива Республики Бурятия. В его работе приняли участие представители 29 организаций, в том числе и архив РКБ им. Н.А. Семашко, - сообщили в медицинском учреждении.

В рамках семинара были подведены и итоги конкурса - «Лучший архив организации - источника комплектования государственного, муниципального архива Республики Бурятия» - направленного на привлечение внимания к вопросам комплектования, сохранности и улучшения условий хранения документов в архивах организаций.

- Наш архив был отмечен благодарностью за положительный опыт в практической деятельности источников комплектования, - добавили в пресс-службе больницы.

Фото: РКБ им. Н.А. Семашко