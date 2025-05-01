В парке культуры и отдыха им. С. Н. Орешкова появились свежие саженцы

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны и работники прокуратуры Республики Бурятия высадили саженцы хвойных деревьев в парке имени Героя Советского Союза С. Н. Орешкова.

Акция стала выражением благодарности и уважения к ветеранам войны и труженикам тыла.

- Каждое деревце - дань памяти о мужестве и самоотверженности работников органов прокуратуры, которые в годы войны защищали Отечество на передовой и трудовом фронте, - рассказали в ведомстве.

Мероприятие объединило разные поколения в стремлении сохранить память о героическом прошлом и позаботиться о будущем.

Фото: «Номер один»