Общество 01.05.2025 в 12:51
В парке культуры и отдыха им. С. Н. Орешкова появились свежие саженцы
В Бурятии ветераны и работники прокуратуры высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны
Текст: Макар Захаров
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны и работники прокуратуры Республики Бурятия высадили саженцы хвойных деревьев в парке имени Героя Советского Союза С. Н. Орешкова.
Акция стала выражением благодарности и уважения к ветеранам войны и труженикам тыла.
- Каждое деревце - дань памяти о мужестве и самоотверженности работников органов прокуратуры, которые в годы войны защищали Отечество на передовой и трудовом фронте, - рассказали в ведомстве.
Мероприятие объединило разные поколения в стремлении сохранить память о героическом прошлом и позаботиться о будущем.
Фото: «Номер один»
Тегипрокуратура деревья ветераны