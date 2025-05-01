Самозапреты на кредиты не панацея от мошенников

Десятки тысяч жителей Бурятии установили через «Госуслуги» запреты на выдачу кредитов, чтобы предотвратить попытки взлома их аккаунтов и получения кредитов без их согласия. Иркутский арбитражный управляющий Игорь Льгов рассказал о том, что не стоит уповать только на этот механизм.

- Нужно помнить, что установленный самозапрет не препятствует использованию уже открытых кредитных карт. Нет необходимости отменять запрет всякий раз, когда планируется покупка или снятие наличных с карты. Однако это означает, что мошенники смогут воспользоваться средствами вашей кредитки, даже если установлен самозапрет, - сообщил эксперт.

По его словам, часто лимиты по кредитным картам достигают сотен тысяч, а иногда и миллионов рублей. Мошенник способен взломать ваше мобильное приложение банка или аккаунт Госуслуг и получить доступ к активированной кредитной карте. Здесь самозапрет никак не спасёт ситуацию. Эксперт рекомендует снизить лимит по своей кредитной карте, закрыть действующие кредитные карты, полученные до установки запрета, установить самозапрет и успокоиться.

Самозапрет никоим образом не ухудшит вашу репутацию как потенциального заемщика. По словам представителей саморегулируемой организации «МИР», наличие самозапрета не повлияет негативно на оценку вас банками и не снизит ваши шансы получить кредит в будущем. Напротив, эта мера свидетельствует о вашей высокой финансовой дисциплине и грамотности. По словам арбитражного управляющего мошенники начали активно эксплуатировать тему самозапрета. Они звонят гражданам и говорят следующее: «Вы установили самозапрет, но он не установился, слетел. Чтобы снова защитить себя, вам нужно заново пройти процедуру регистрации. Пожалуйста, сообщите нам номер вашей банковской карты и подтверждающий код, который придет через SMS». Далее - «классика жанра» и стандартная схема хищения денежных средств.

Таким образом, важно осознавать, что мошенники могут продолжить использовать темы вроде «самозапрета» против вас. Будьте бдительны.

Фото: «Номер один»