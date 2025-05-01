Общество 01.05.2025 в 13:04

Жители Бурятии смогут напрямую полететь в США

Авиакомпания «United Airlines» объявила, что в 2025 году расширит свою глобальную сеть
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии смогут напрямую полететь в США

Американская авиакомпания «United Airlines» в мае 2025 года начинает выполнять прямые рейсы из Монголии в Соединенные Штаты через Японию.

Национальный центр гражданской авиации Монголии и американская авиакомпания «United Airlines» подписали Соглашение о предоставлении услуг по обеспечению безопасности пассажиров 28 апреля 2025 года. Соглашение включает положения о соблюдении международных правовых норм и стандартов воздушного транспорта США, а также дополнительные услуги. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Авиакомпания «United Airlines» объявила, что в 2025 году расширит свою глобальную сеть, запустив рейсы еще в восемь пунктов назначения, включая Монголию. Согласно летнему расписанию полетов воздушного транспорта нашей страны, американская компания «United Airlines» будет выполнять рейсы три раза в неделю.

По приказу министра автомобильных дорог и транспорта Монголии в 2023 году была создана рабочая группа для подготовки к запуску прямых авиарейсов между Монголией и Соединенными Штатами.

Контракт на техническую оценку и консультационные услуги по аудиту авиационной безопасности (IASA) Федерального управления гражданской авиации США был подписан с консалтинговой компанией «Wicks Group», которая выиграла тендер в соответствии с Законом о закупках товаров, работ и услуг за счет государственных и местных средств. Таким образом у туристов Бурятии появляется возможность посещать страну лишь с одной пересадкой.

Фото: «Номер один»

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