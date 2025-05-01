Российские метростроевцы подали заявку на строительство метро в Монголии

Первый этап тендера по выбору подрядчика для строительства метрополитена в Улан-Баторе стартовал 28 апреля 2025 года. Заявки на участие подали 27 компаний из семи стран, включая организации из Монголии, Кореи, Великобритании, России, Франции, Индии и Китая. Согласно закону, следующий этап тендера будет объявлен 5 мая этого года.

Протяженность метрополитена в Улан-Баторе составит 19,4 км и будет включать 15 станций. Ожидается, что его пропускная способность достигнет 17 206 пассажиров в час, а расстояние между остановками составит 1,3 км. Время в пути от Толгойта до Амгалана (микрорайон города) займет 31 минуту 25 секунд, а после успешного завершения проекта средняя скорость движения транспорта в столице может увеличиться на 40,4%.

Проект «Метро Улан-Батора» является одним из 24 мегапроектов, которые будут реализованы в столице в период с 2025 по 2028 гг.

Фото: «Номер один»