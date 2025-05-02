В Улан-Удэ изменится движение транспорта

В связи с подготовкой к празднованию Дня Победы, 2 мая, с 12:00 до 22:00 изменятся схемы движения общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии города Улан-Удэ.

Автобусные маршруты № 2, 3, 3А, 10, 11, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 Первое поле, 28, 31, 31К, 33, 37, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97, 97К временно скорректируют свое движение, осуществляя объезд площади Советов и ряда центральных улиц — Сухэ-Батора, Ленина, Ербанова, Коммунистическая. Объезд центральной части города будет осуществляться по ул. Смолина, Борсоева, Коммунистическая, Балтахинова.

Кроме того, в период прохождения колонн военной техники от микрорайонов Восточного и Дивизионного к площади Советов по ул. Комарова, Н. Петрова, Лимонова, пр. 50-летия Октября и улице Борсоева движение автотранспорта будет кратковременно ограничено на прилегающих улицах. Светофоры вдоль указанного маршрута переключатся в режим жёлтого мигающего сигнала.

Подробная информация представлена в приложенных схемах маршрута объезда. Просьба заранее планировать своё передвижение и учитывать возможные временные задержки в работе транспорта.



Фото: мэрия города