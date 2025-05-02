На покупке долларов жительница Бурятии ушла в минус на полмиллиона

Мы отдыхаем, а мошенники не дремлют – их активность сохраняется и в праздники, поэтому не теряйте бдительность. Жительница Бурятии накануне осталась почти без 466 тысяч рублей, думая, что приумножает свои деньги покупая валюту.

- 9 апреля с 55-летней жительницей Муйского района связались лже-представители инвестиционной компании и предложили удаленный заработок, основанный на покупке и продаже валюты. Аналитик обучил её основам инвестирования, помог установить необходимые программы и внести стартовый капитал. Женщина начала со вклада в 9 тысяч рублей. После успешной сделки гражданка стремилась увеличить инвестиции, ведь сумма дохода в её приложении росла, и вносила все большие суммы. За неделю гражданка перечислила на счета аферистов 466 тысяч рублей личных сбережений, - рассказали в полиции республики.

Утром 28 апреля она отправилась в банк, чтобы оформить кредит на 300 тысяч рублей для внесения на брокерский счет, но банковские работники в разговоре с женщиной заподозрили неладное и вызвали полицию. Только правоохранители смогли убедить ее, что она стала жертвой аферистов.

Фото: loon.site