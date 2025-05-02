Общество 02.05.2025 в 09:34

На покупке долларов жительница Бурятии ушла в минус на полмиллиона

Пытаясь приумножить сбережения, она связалась с мошенниками
A- A+
Текст: Елена Кокорина
На покупке долларов жительница Бурятии ушла в минус на полмиллиона

Мы отдыхаем, а мошенники не дремлют – их активность сохраняется и в праздники, поэтому не теряйте бдительность. Жительница Бурятии накануне осталась почти без 466 тысяч рублей, думая, что приумножает свои деньги покупая валюту.

- 9 апреля с 55-летней жительницей Муйского района связались лже-представители инвестиционной компании и предложили удаленный заработок, основанный на покупке и продаже валюты. Аналитик обучил её основам инвестирования, помог установить необходимые программы и внести стартовый капитал. Женщина начала со вклада в 9 тысяч рублей. После успешной сделки гражданка стремилась увеличить инвестиции, ведь сумма дохода в её приложении росла, и вносила все большие суммы. За неделю гражданка перечислила на счета аферистов 466 тысяч рублей личных сбережений, - рассказали в полиции республики.

Утром 28 апреля она отправилась в банк, чтобы оформить кредит на 300 тысяч рублей для внесения на брокерский счет, но банковские работники в разговоре с женщиной заподозрили неладное и вызвали полицию. Только правоохранители смогли убедить ее, что она стала жертвой аферистов.

Фото: loon.site

 

 

 

Теги
мошенники

Все новости

8 мая на Землю грохнется забытый советский спутник весом полтонны
02.05.2025 в 10:04
Разрушенное надгробие ветерана в Бурятии стало причиной уголовного дела
02.05.2025 в 09:51
На покупке долларов жительница Бурятии ушла в минус на полмиллиона
02.05.2025 в 09:34
В Улан-Удэ изменится движение транспорта
02.05.2025 в 09:18
Сайт «Память народа»
02.05.2025 в 09:00
В Бурятии вейпам объявили войну
02.05.2025 в 07:00
В России с 30 мая введут лимит на переводы без открытия счета
01.05.2025 в 15:52
В Улан-Удэ горят дачные дома на станции Мостовой
01.05.2025 в 14:39
Жителей Бурятии предупреждают о мошеннических выплатах ко Дню Победы
01.05.2025 в 13:56
Жители Бурятии потеряли за сутки более 1,5 млн рублей из-за IT-преступлений
01.05.2025 в 13:50
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
8 мая на Землю грохнется забытый советский спутник весом полтонны
Его запустили в далеком 1972 году
02.05.2025 в 10:04
Разрушенное надгробие ветерана в Бурятии стало причиной уголовного дела
Его возбуждению поспособствовал Глава Следкома России
02.05.2025 в 09:51
В Улан-Удэ изменится движение транспорта
Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы
02.05.2025 в 09:18
Сайт «Память народа»
Какую информацию можно получить?
02.05.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru