Разрушенное надгробие ветерана в Бурятии стало причиной уголовного дела

Накануне в соцсетях Улан-Удэ появилось сообщение о разрушенном памятнике участника Великой Отечественной войны, расположенном на кладбище в мкр Восточный. Спустя день Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело о ненадлежащем содержании захоронения.

- В соцсети сообщается о непринятии мер к организации надлежащего содержания места погребения ветерана Великой Отечественной войны, удостоенного Ордена Отечественной войны I степени. Несмотря на выделение бюджетных средств на указанные нужды, надгробная плита разрушена. В результате неравнодушные местные жители и общественники в апреле текущего года вынуждены были организовать сбор средств для проведения работ по замене памятника, - рассказали в Следкоме республики.

В Бурятии по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального Следкома Евгению Лагацкому возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: скриншот видео "Народного фронта"