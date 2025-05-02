8 мая на Землю грохнется забытый советский спутник весом полтонны

Советский аппарат «Космос-482», запущенный в 1972 году в рамках программы «Венера» для изучения Венеры, так и не достиг своей цели из-за сбоя ракеты и остался на орбите Земли. Спустя 53 года, по данным Newsweek, он должен неуправляемо вернуться на Землю примерно 8–10 мая 2025 года. Спускаемый модуль весом 495 кг, созданный для суровых условий Венеры, может пережить вход в атмосферу и упасть на поверхность со скоростью около 241–266 км/ч. При этом эксперты уверяют, что угроза для населённых районов минимальна.

Спускаемый аппарат «Космос-482» — это сфера диаметром около метра, созданная, чтобы выдерживать экстремальные условия Венеры: давление в 100 атмосфер и ускорение до 300 G. Оснащённый датчиками, парашютом и системой охлаждения, он был рассчитан на работу при температуре поверхности Венеры в 460 °C. Такая прочность и вес почти полтонны даёт ему высокие шансы пережить вход в земную атмосферу, в отличие от обычного космического мусора, который обычно сгорает.

За 53 года орбита аппарата постепенно снижалась из-за сопротивления атмосферы: с максимальной высоты в 9800 км она уменьшилась до 735 км, отмечает аналитик Марко Лангбрук, который следит за зондом. Сейчас «Космос-482» ускоряется, приближаясь к Земле, и может войти в атмосферу на скорости 241–266 км/ч. Траектория падения охватывает территории от 52° северной широты до 52° южной, включая Европу, Азию и части Северной Америки. Точное место падения предсказать сложно — оно станет ясно лишь за несколько часов до события.

Фото: loon.site