В Бурятии тушат три лесных пожара по вине человека

В Бурятии продолжают фиксировать пожары, случившиеся по вине человека. Несмотря на то, что в республике действует особый противопожарный режим и доступ в лес ограничен, там не прекращают находить новые возгорания.

- За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено семь возгораний – в Баунтовском, Джидинском, Заиграевском, Кижингинском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах. Ликвидировано четыре очага: в Еравнинском, Заиграевском, Прибайкальском и Тарбагатаском районах на общей площади 61 га. По оперативным данным, утром 2 мая действует три лесных пожара в Байнтовском, Джидинском и Кижингинском районах. Горит 120 гектаров леса, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Угрозы населённым пунктам нет. Причина возникновения – переход огня с сельхозземель и неосторожное обращение с огнём. На тушении работает 96 человек лесников, авиалесоохраны, сотрудников МЧС и привлеченных граждан. Задействовано 20 единиц лесопожарной техники, добавили в РАЛХ.

Фото: loon.site