На протяжении 10 дней в Улан-Удэ будут показывать лазерное шоу, посвященное Дню Победы. Оно начнется сегодня вечером, 2 мая, и закончится только 11 мая.

- Лазерные шоу в честь праздников и памятных дат стали для многих постоянными, приятными событиями. В честь юбилея Великой Победы, по просьбам наших жителей, уже с сегодняшнего дня начнем показывать на площади Советов новое лазерное представление. В нем мы расскажем о великом подвиге нашего народа, который героически отстоял на фронте и в тылу наше Отечество, - рассказали в мэрии города.

Транслировать его будут в 21:00, 21:30, 22:00, 22:30. Также праздничная подсветка будет и на телебашне. 8 мая с 21:00-22:00; 9 мая с 20:45 до 00:00; 10, 11 мая – с 21:00-23:00.

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Фото: скриншот видео мэрии города