Общество 02.05.2025 в 14:03

Мошенники могут залезть в кошельки через уведомления

Эксперты рассказали, как обезопасить свои смартфоны
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Текст: Иван Иванов
Мошенники могут залезть в кошельки через уведомления

Мобильные приложения часто требуют доступ ко множеству данных, которые им не нужны, таким как фотографии, камера, геолокация и контакты. Эксперты в области информационной безопасности рассказали «Известиям», что сбор лишней информации может быть использован мошенниками для кражи данных пользователей. Это касается не только явно вредоносных программ, но и обычных приложений, уязвимости которых могут быть использованы мошенниками. Об этом сообщает информационный портал 45.ru. Разбираемся, как уберечь свои данные.

В первую очередь важно понимать, кто именно запрашивает доступ к дополнительным функциям: официальный разработчик или злоумышленник. Разработчики могут делать это по разным причинам: для улучшения работы, повышения удобства использования или интеграции сервисов сторонних компаний.

«Например, разрешение на доступ к звонкам может быть использовано для автоматического заполнения регистрационных данных, проверки состояния сети или идентификации пользователя по номеру телефона. Доступ к контактам иногда используется для облегчения приглашения друзей в приложение, даже если оно напрямую не предназначено для общения», — отметил директор по продукту «Стингрей» компании AppSec Solutions Юрий Шабалин.

Чтобы обезопасить себя, пользователям следует внимательно проверять запрашиваемые разрешения и задаваться вопросом об их необходимости. Например, приложение для обработки фотографий не должно требовать доступа к микрофону или контактам, посоветовал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Лучше устанавливать программы только из этого официальных источников и обращать внимание на отзывы о разработчиках. Регулярная проверка настроек устройства и отмена ненужных разрешений также поможет повысить безопасность. Кроме этого, следует удалять ненужные приложения — это также снижает риски.

По данным МВД по РБ ежедневный ущерб жителей Бурятии от действий киберпреступников составляет до одного миллиона рублей в сутки.

Фото: loon.site

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