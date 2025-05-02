Затопленная дорога в Бурятии отрезала друг от друга два села

Единственную дорогу между двумя населенными пунктами в Заиграевском районе Бурятии затопило и объездных путей нет. Села Саган-Нур и Шабур оказались отрезанными друг от друга из-за подтопления в местности «Белая речка».

Чтобы оценить фронт работ на место выехал заместитель руководителя по инфраструктуре АМО «Заиграевский район».

- Дорога практически закрыта, потому что вода проходит через нее. Объездной дороги здесь нет. Мы приобрели две водопропускные трубы. В понедельник «Тугнуйский угольный разрез» предоставит технику и начнутся работы, - сообщил Цокто Жамсуев.

Тем временем жители интересуются как же быть тем, кто не может добраться с работы домой.

- Начнут делать в понедельник. А как же рабочим сегодня домой приехать? Мы отрезаны от всего мира со всех сторон. Пора бы, наверное, уже обратить на нас внимание и начать что-то делать, - пишет подписчица ТГ-канала «Вперед.Заиграево».

Другие предлагают исследовать это место, а после уже приступать к работам.

- Этих двух труб не хватит. Требуется увеличение до 4, плюс работа по конкретному направлению русла в них, с подъёмом отметки здесь полотна дороги и бетонным укреплением откосов. А это всё – лишь временное и не долговечное. Необходимо геодезическое исследование этого места.

Фото: ТГ-канал «Вперед.Заиграево»