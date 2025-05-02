Шашлыки на майские подорожали

Тем, кто решит пожарить шашлыков в грядущие майские праздники, придется раскошелиться: набор для жарки мяса в России существенно подорожал. О том, во сколько обойдутся ингредиенты для барбекю, какие виды продуктов выбирают жители РФ и сколько шашлыка можно съесть за раз без вреда для организма, рассказала газета «Известия».

Как подсчитали аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в апреле 2025 года стоимость шашлычного набора в России достигла 3,5 тысячи рублей — прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8%. В эту стоимость входит готовое мясо (вес не уточняется), комплект из мангала, шампуров, древесного угля и розжига.

Фото: Елена Кокорина