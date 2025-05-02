Общество 02.05.2025 в 15:41

Шашлыки на майские подорожали

Стоимость мясного набора достигла 3,5 тысяч рублей
A- A+
Текст: Иван Иванов
Шашлыки на майские подорожали

Тем, кто решит пожарить шашлыков в грядущие майские праздники, придется раскошелиться: набор для жарки мяса в России существенно подорожал. О том, во сколько обойдутся ингредиенты для барбекю, какие виды продуктов выбирают жители РФ и сколько шашлыка можно съесть за раз без вреда для организма, рассказала газета «Известия».

Как подсчитали аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в апреле 2025 года стоимость шашлычного набора в России достигла 3,5 тысячи рублей — прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8%. В эту стоимость входит готовое мясо (вес не уточняется), комплект из мангала, шампуров, древесного угля и розжига.

Фото: Елена Кокорина

Теги
шашлык праздники

Все новости

Шашлыки на майские подорожали
02.05.2025 в 15:41
Затопленная дорога в Бурятии отрезала друг от друга два села
02.05.2025 в 15:20
Трактор в центре Улан-Удэ протаранил две иномарки
02.05.2025 в 14:36
Мошенники могут залезть в кошельки через уведомления
02.05.2025 в 14:03
10 дней в Улан-Удэ будут показывать лазерное шоу
02.05.2025 в 12:54
Ко Дню Победы в Улан-Удэ состоится велопробег
02.05.2025 в 12:24
В Бурятии тушат три лесных пожара по вине человека
02.05.2025 в 11:35
8 мая на Землю грохнется забытый советский спутник весом полтонны
02.05.2025 в 10:04
Разрушенное надгробие ветерана в Бурятии стало причиной уголовного дела
02.05.2025 в 09:51
На покупке долларов жительница Бурятии ушла в минус на полмиллиона
02.05.2025 в 09:34
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
Затопленная дорога в Бурятии отрезала друг от друга два села
Но решать проблему местные власти начнут лишь в понедельник
02.05.2025 в 15:20
Мошенники могут залезть в кошельки через уведомления
Эксперты рассказали, как обезопасить свои смартфоны
02.05.2025 в 14:03
10 дней в Улан-Удэ будут показывать лазерное шоу
Традиционно оно пройдет на площади Советов
02.05.2025 в 12:54
Ко Дню Победы в Улан-Удэ состоится велопробег
Его участники возложат цветы к Вечному огню
02.05.2025 в 12:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru