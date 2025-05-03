Общество 03.05.2025 в 10:55

В Бурятии горят леса в Баунтовском районе

Пламя бушует на 180 га

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии горят леса в Баунтовском районе

За прошедшие сутки в лесном фонде Бурятии обнаружено одно возгорание в Баунтовском эвенкийском районе. В республике также ликвидировано два очага: в Джидинском и Кижингинском районах на общей площади 44 га.

По оперативным данным, утром третьего мая действуют два лесных пожара в Баунтовском эвенкийском районе на площади 180 га. Угрозы населённым пунктам нет. Причина возникновения – неосторожное обращение с огнём.

На тушении работает 21 человек, из числа лесной охраны и авиалесоохраны. Задействовано три единицы лесопожарной техники. Для увеличения группировки на пожары дополнительно направлено 38 сотрудников авиалесоохраны с других районов республики, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

 
Фото: "Номер один"

Теги
лесные пожары баунтовский район

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