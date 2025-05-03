В Улан-Удэ состоялся велопробег «Звезда Победы»

В велопробеге «Звезда Победы», посвященному празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., который сегодня состоялся в столице Бурятии, приняли участие сотни горожан.

Участники стартовали с трех точек. Жители Октябрьского района - от Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной Войны, жители Советского района - от бюста Герою СССР В.Б. Борсоеву с ул. Борсоева, участники Железнодорожного района - с площади Славы.

Велопробег традиционно завершился праздничной акцией «Цветок Победы», где участники возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы.





Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Мэрия Улан-Удэ"



