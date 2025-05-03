Общество 03.05.2025 в 12:04
Ввоз иномарок в Россию обложат по новой формуле
Правительство нашло новый способ увеличить денежные сборы с автомобилистов
Текст: Дмитрий Родионов
Автомобили в Бурятии могут подорожать на 20-30% из-за введения новых правил расчета утильсбора с 1 мая.
Об этом агентству «Прайм» рассказал автоюрист Лев Воропаев. «Минпромторг» вводит с первого мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС», — пояснил эксперт.
Тем самым выполняется главная задача правительства РФ: нарастить поступления в бюджет на фоне падения доходов из-за снижения цен на нефть. По словам Воропаева, стоимость автомобилей из-за новых правил расчета может вырасти на 20-30%.
Фото: "Номер один"