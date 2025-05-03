Ввоз иномарок в Россию обложат по новой формуле

Автомобили в Бурятии могут подорожать на 20-30% из-за введения новых правил расчета утильсбора с 1 мая.

Об этом агентству «Прайм» рассказал автоюрист Лев Воропаев. «Минпромторг» вводит с первого мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС», — пояснил эксперт.

Тем самым выполняется главная задача правительства РФ: нарастить поступления в бюджет на фоне падения доходов из-за снижения цен на нефть. По словам Воропаева, стоимость автомобилей из-за новых правил расчета может вырасти на 20-30%.





Фото: "Номер один"