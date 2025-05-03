Общество 03.05.2025 в 13:10

Студентка из Бурятии погорела на инвестициях

Девушка перечислила мошенникам 52 тысячи рублей, которые взяла в кредит

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Текст: Анастасия Величко
Студентка из Бурятии погорела на инвестициях

Студентка местного университета увидела в соцсети объявление о дополнительном заработке на инвестициях и оставила заявку. Через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился сотрудником инвестиционной компании.

Он сообщил, что на этом деле можно хорошо заработать. Девушка решила вложить средства. Для этого она зарегистрировалась на интернет-платформе и пополнила баланс на 9,3 тыс. рублей. Позднее с ней связался «аналитик» и сказал, что ей необходимо совершить несколько сделок. После проведенных сделок девушка увидела, что размер вложений растет и решила закрыть счет. Однако ей сообщили, что образовалась задолженность в размере 10 тыс. долларов и этот долг нужно закрыть, иначе эти деньги с нее будут взыскивать в судебном порядке. Оформив кредит, студентка перечислила 52,5 тыс. рублей.

Всего с начала текущего года жертвами интернет-преступников стал 791 житель республики (+ 45 за последнюю неделю).

Причиненный ущерб составил 181 млн рублей (+ 13 млн рублей за последнюю неделю).

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры «Ватсап», «Телеграмм».

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Обманывая граждан, они сообщают, что оформлен кредит, взломан личный кабинет на портале «Госуслуги», предлагают дополнительный заработок, говорят, что истек срок действия сим-карты, требуется замена тепло-водосчетчиков, выиграли в лотерею, для получения прибыли необходимо вложить денежные средства в инвестиции и пр., сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.


Фото: "Номер один"

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