Общество 03.05.2025 в 15:07

В Улан-Удэ начали строить надкладезную часовню

Ее возводят на Верхней Березовке

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ начали строить надкладезную часовню

В столице Бурятии началось строительство надкладезной часовни при храме в честь преподобного Сергия Радонежского. В интерьере часовни разместят иконы, а также соорудят резервуар, в который будет автоматически подаваться вода из кладезя глубиной 214 метров.

- У каждого желающего будет возможность прийти в часовню и набрать святую воду для домашнего употребления во здравие души и тела, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Ранее митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф освятил новую скважину для нужд храма в честь преподобного Сергия Радонежского в мкр. Верхняя Березовка. Эта скважина будет обеспечивать водой святой источник в честь преподобного Сергия Радонежского.

В епархии отмечают, что в Улан-Удэ, особенно в поселке Верхняя Березовка имеются трудности с чистой артезианской водой. На территории епархиального культурно-просветительского центра провели специальные работы по поиску воды. Были приглашены специалисты, которые определили место нахождения воды глубоко под землёй. Профессиональной бригадой была пробурена скважина глубиной 214 метров.


Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

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часовня верхняя березовка

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