«Запрет на шашлыки раздражает население», - уверен улан-удэнский юрист Виктор Егоров

На ближайшие дни в Бурятии установилась теплая погода - до 18 градусов тепла и население активно использует возможности выбраться из своих квартир на природу. А где компания - там задушевные беседы и шашлыки.

Накануне длинных майских выходных в МЧС России уточнили, как правильно жарить шашлыки. Об этом сообщает «Российская газета».

Во-первых, на садовых и дачных участках открытый огонь и костры можно разводить только в специальных несгораемых емкостях. При этом важно соблюдать противопожарные расстояния.

«На пять метров отставь мангал и жаровню от любых строений на приусадебном участке; в радиусе двух метров вокруг емкости очисти зону от сухой травы, листьев и других горючих материалов», - сообщили в МЧС.

А еще спасатели советуют при разжигании огня на участке держать рядом ведро с водой или песком, а также телефон. Ведь даже если противопожарные нормы будут соблюдены, а пожар все равно случится, то виновником его будет признан хозяин участка и мангала.

Между тем, в Бурятии введен противопожарный режим и помимо запретов на посещение леса, запрещается розжиг огня при изготовлении шашлыков. Правда, курить при этом не запрещается, хотя по статистике брошенный в траву окурок дает многократно больше случаев пожаров, чем изготовление на мангалах шашлыков.

- Пожароопасность зависит от состояния человека, находится ли он в адеквате или в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Все-таки собираются на своих дачных или приусадебных участках люди в целом нормальные и, помимо беседы, они жарят шашлыки в мангалах. Предпринимая меры предосторожности. Ранее ничего страшного не происходило, в конце концов, процесс раздувки угольков всегда проходил под контролем, чтобы не пережарить. И так десятки лет это делали, никаких пожаров себе возле дома не создавали, - говорит улан-удэнский юрист Виктор Егоров.

По его словам, дополнительные административные барьеры «раздражают народ».

- Не только работать толком не дают, но и отдыхать, расслабляться, даже на своем личном участке, - возмущается он.

Напомним, что в Бурятии официально запрещено использование мангалов на своих участках весь летний период. Это либо устное предупреждение или штраф - 10-20 тысяч рублей.

Впрочем, как писал еще Салтыков-Щедрин, «строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».

Поскольку участковым в полиции хватает дел помимо борьбы с шашлыками, население Бурятии активно продолжает майские традиции. По крайней мере в сетевых магазинах Улан-Удэ часто не хватает самых популярных готовых наборов для шашлыков.





Фото: "Номер один"