В Бурятии рассказали, как защититься от клещей

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, как защитить детей от укусов клещей во время прогулок.

Клещи обитают в траве и кустарниках, что делает прогулки в лесу и парке особенно рискованными для малышей. Клещ цепляется за одежду человека, а затем двигается вверх в поисках «удобного» места для укуса.

При прогулках с маленькими детьми рекомендуется переносить их на руках или использовать коляски. Это минимизирует риск того, что ребенок сядет на траву — основное место обитания клещей. Передвигаться следует по центру дорожек, чтобы избежать контакта с травой и кустами, где обитают кровососущие.

Если нужно пройти с коляской по траве или кустарникам, специалисты советуют заранее обработать нижние детали коляски специальным акарицидным аэрозольным средством.

Детям старшего возраста необходимо объяснять основные правила поведения в опасных зонах.

- Также важно обрабатывать одежду акарицидными средствами согласно инструкциям на этикетке. Ограничьтесь оптимальной дозировкой: не стоит обрабатывать одежду «символически», однако и чрезмерное применение средства не принесет пользы. Процесс обработки одежды должен занимать от 30 секунд до 1 минуты, в зависимости от размера вещей, - отметили в управлении.

По последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, клещи в Бурятии покусали 202 человека – на 104 больше, чем неделей ранее. Тогда было 98. Нападения паразитов зафиксировали в 20 районах и в окрестностях Улан-Удэ.

Фото: ГУ МЧС России