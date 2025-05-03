Американцы построят в Монголии гигантский ветряк

Национальный комитет по энергетическим реформам Монголии заключил в США Меморандум о взаимопонимании с компанией UPC Renewables, одной из ведущих мировых организаций в сфере возобновляемых источников энергии.

Компания планирует реализовать проект строительства ветряной электростанции общей мощностью 2400 МВт в аймаке Дундговь. Этот проект будет способствовать эффективному использованию возобновляемых энергетических ресурсов Монголии, экспорту произведенной «зеленой» энергии на региональные рынки, включая Китай, а также повышению внутренней энергетической безопасности и сокращению углеродных выбросов в стране и потребности в нефти. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Председатель Национального комитета по энергетическим реформам Тогмидын Доржханд отметил, что Монголия предпринимает шаги для полного раскрытия своего огромного потенциала в области возобновляемой энергии. Он добавил, что страна стремится увеличить экспорт чистой энергии, внести вклад в «зеленое» развитие региона и открыть новые экономические возможности.

Эндрю Джон Сазерленд, исполнительный директор UPC Renewables Asia Pacific, заявил: «Это партнерство позволит нам использовать ветровые ресурсы аймака Дундговь, обеспечивая надежную и конкурентоспособную по стоимости чистую энергию, экспортируемую в Китай. Кроме того, это повысит надежность центральной энергосистемы Монголии. Мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества с Монголией в целях привлечения международных инвестиций и содействия устойчивому промышленному развитию».

По данным Национального комитета по энергетическим реформам проект также направлен на создание учебного центра для обучения навыкам производства определенных компонентов для объектов возобновляемых источников энергии на территории Монголии, а также на строительство и ввод в эксплуатацию крупнейшей в стране ветряной электростанции.





Фото: "Номер один"