Отдыхать в лесу можно, но осторожно

У каждого жителя нашей страны и Бурятии, в частности, майские праздники ассоциируются с выездом на природу, чтобы побыть с семьей и близкими, приготовить мясо на углях.

Но в Бурятии действует особый противопожарный режим, что делать?

Ознакомиться с местами отдыха на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства и выбрать подходящее для вас. На территории почти каждого района организованы оборудованные кострища для приятного время препровождения, а главное безопасного.

За уточнением местности можно обратиться в лесничество.

Зачем нужны такие меры?

С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 117 лесных пожаров, 90% возникли по вине человека. Соблюдение правил пожарной безопасности необходимо для сохранности нашего богатейшего леса. ОПР нужен и человеку, и природе.

Выезд в лесной массив допустим, но в строго регламентированных местах. При нахождении в лесу важно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.

Прогулки на природе - прекрасная возможность восстановить силы, но пусть каждый, кто выберет для себя данный вид отдыха понимает, что вокруг живой лес, которому нужно заботливое отношение.

Будьте внимательны и осторожны!

Фото: Номер один