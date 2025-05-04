В Таиланде монгольских летчиков научат летать на западных авиалайнерах

Директор Главного управления гражданской авиации Монголии (ГУГА) Э.Турбаяр и директор и секретарь Совета директоров Учебного центра гражданской авиации (CATC) Королевства Таиланд Пукканут Макчоу подписали Меморандум о взаимопонимании в Бангкоке.

- Этот документ открывает возможности для подготовки кадров для реализации различных проектов и программ в области аэронавигации в Монголии, включая «Новый региональный центр управления воздушным движением в Улан-Баторе», «Второй региональный центр управления воздушным движением в Сайншанде», «Удаленный центр управления воздушным движением» и «Свободное воздушное пространство-FRA!, - сообщил портал «Монцамэ».

Это позволит Монголии обучать пилотов, авиадиспетчеров, специалистов по аэродромам, аэронавигации и авиационной безопасности, а также проводить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные курсы повышения квалификации для сотрудников ГУГА как в Таиланде, так и на родине. В дальнейшем это способствует обучению и развитию кадрового потенциала в сфере гражданской авиации.

Стороны договорились совместно организовать новые курсы и повышение квалификации для авиадиспетчеров и 15 студентов бакалавриата, специализирующихся в области гражданской авиации, в 2025-2026 учебном году, а также предложить монгольским студентам обучение авиационному английскому языку на льготных условиях.

Учебный центр гражданской авиации Королевства Таиланд является ведущим учебным заведением в Азиатско-Тихоокеанском регионе, реализующим учебную программу Международной организации гражданской авиации «Тrain Air Plus».

Фото: loon.site